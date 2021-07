Le métro de Delhi lance le premier parking sans numéraire et MMI basé sur FASTag/UPI en Inde à la station Kashmere Gate

L’entrée/sortie, ainsi que le paiement des 4 roues, peuvent se faire via le FASTag.

Désormais, les navetteurs du métro de Delhi peuvent utiliser un parking sans numéraire pratique à la station de métro Kashmere Gate. Pour la première fois en Inde, un parking sans numéraire basé sur FASTag/UPI a été lancé aujourd’hui à la station de métro Kashmere Gate. Selon Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), dans le cadre de l’initiative d’intégration multi-modèles (MMI), des voies dédiées aux transports publics intermédiaires (IPT) pour Taxi, E-Rickshaw, Auto ont également été lancées à la station de métro. Jusqu’à 55 véhicules à quatre roues et 174 à deux roues peuvent être hébergés dans ce parking exclusivement sans numéraire, situé à la porte numéro 6 de la station de métro Kashmere Gate.

Selon DMRC, l’entrée/sortie, ainsi que le paiement des 4 roues, peuvent être effectués via le FASTag. Grâce à FASTag, les frais de stationnement seront déduits, réduisant ainsi le temps d’entrée et de paiement. Les véhicules équipés de FASTags ne seront autorisés à stationner que dans cette installation. L’entrée des 2 roues peut être effectuée en glissant uniquement la carte à puce du métro de Delhi. Le passage de la carte à puce est utilisé uniquement pour enregistrer l’heure d’entrée/sortie et le calcul du tarif. Ainsi, l’argent ne sera pas déduit de la carte à puce. Les gens peuvent payer les frais de stationnement par les applications UPI en scannant le code QR. Le paiement à l’avenir peut également être effectué via des cartes DMRC/NCMC. Le parking sans numéraire est le projet pilote de DMRC. De plus, le métro de Delhi prévoit d’établir des systèmes similaires dans plusieurs de ses parkings à travers Delhi-RCN.

De plus, les voies IPT dédiées aux taxis, aux voitures et aux pousse-pousse électriques ont également été inaugurées aux portes 6 et 8 de la station. Ces voies permettront une circulation fluide des véhicules et amélioreront la connectivité du dernier kilomètre à la station de métro. Dans la deuxième phase de MMI, qui est actuellement en construction, il y aura un Food Court (qui sera mis en place par DTIDC) ainsi qu’un Bus-Terminal (3 voies d’une capacité de 5 bus chacune) qui sera construit par Delhi Metro.

Une fois la deuxième phase terminée, Kashmere Gate sera une plaque tournante du transport, intégrant la connectivité du métro sur les lignes 1, 2 et 6 avec parking, ISBT Kashmere Gate, le service de bus urbain ainsi que les services Auto/Taxi/E-Rikshaw. Selon DMRC, ces installations apporteront un grand soulagement aux passagers voyageant depuis/vers la station de métro Kashmere Gate, qui est reliée à un ISBT majeur ainsi qu’à plusieurs bureaux autour de la station.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.