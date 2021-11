Le métro de Delhi lance le premier prototype de simulateur de conduite universel indigène ; démontre le super système SCADA

Le système SCADA est développé en tant que système de surveillance des équipements et des actifs afin de rationaliser la périodicité de la maintenance, les besoins en main-d’œuvre ainsi que la gestion des pièces de rechange,

Le métro de Delhi, en association avec Bharat Electronics Limited (BEL), a lancé aujourd’hui le premier prototype d’un système local de formation des conducteurs de matériel roulant (RSDTS). En outre, il a également démontré le fonctionnement d’un système de Super-Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Le système SCADA est développé en tant que système de surveillance des équipements et des actifs afin de rationaliser la périodicité de la maintenance, les besoins en main-d’œuvre ainsi que la gestion des pièces de rechange, selon le DMRC. Dans le cadre de l’initiative « Make in India », un protocole d’accord a été signé par DMRC et BEL en septembre de l’année dernière dans le but de développer le RSDTS qui sera utile pour la formation des conducteurs de métro ou de train.

Selon le DMRC, ce système sera également utilisé pour évaluer les compétences de conduite d’un opérateur de train en activité, ce qui, pour des raisons de sécurité, est effectué périodiquement. Ce sera le premier simulateur de conduite de train universel de ce type qui a été développé localement et peut être modifié de manière appropriée pour tout système de métro ou de chemin de fer. Jusqu’à présent, ce produit était importé par Delhi Metro Rail Corporation à partir d’équipementiers étrangers, à un coût élevé. De plus, jusqu’à présent, les conceptions disponibles avec le métro de Delhi sont adaptées à une utilisation avec un seul type de matériel roulant, ainsi qu’avec les profils de signalisation et de ligne envisagés au stade de la conception. Faire n’importe quel changement est difficile et coûteux à une date ultérieure, a déclaré DMRC.

Le RSDTS développé localement dispose du même logiciel de base à utiliser pour créer différentes combinaisons de matériel roulant, de signalisation ainsi que des profils de ligne, en modifiant simplement les fichiers de données d’entrée, ainsi que d’autres modifications matérielles mineures dans le poste de conduite, si nécessaire. Avec cela, la flexibilité du système de formation sera améliorée et cela se traduirait par des économies de coûts importantes pour le métro de Delhi, car le même système peut être utilisé pour plusieurs stocks et différents itinéraires.

DMRC a en outre affirmé avoir un plan ambitieux pour passer au numérique pour tous ses besoins de maintenance. Le travail sur le système Super SCADA est une étape cruciale à cet égard. Actuellement, plusieurs solutions autonomes au niveau de l’équipement et du système sont déjà disponibles. Cependant, le métro de Delhi prévoit de les intégrer tous via une plate-forme numérique. À l’heure actuelle, trois systèmes ont été couverts dans la phase 1 du développement de Super – SCADA, à savoir la collecte automatique des tarifs, les ascenseurs et les escaliers mécaniques, ainsi que le système de surveillance des roues du matériel roulant.

