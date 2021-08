Le métro de Delhi lancera pour la première fois des bus électriques d’appoint ; Vérifiez les tarifs, les itinéraires et les fonctionnalités ici

Les passagers peuvent utiliser leur carte à puce pour payer leurs déplacements sans espèces.

Le métro de Delhi est prêt à introduire des bus électriques d’alimentation pour la première fois dans la capitale nationale à titre d’essai à partir de ce jeudi, c’est-à-dire le 12 août 2021. Selon le DMRC, jusqu’à 25 bus électriques à plancher bas de 24 places seront sillonnant à partir de deux routes. Seuls les usagers du métro de Delhi possédant une carte à puce Delhi Metro ou une carte à puce Metro DTC seront autorisés à profiter de ces services de bus électronique. Les passagers peuvent utiliser leur carte à puce pour payer leurs déplacements sans numéraire, car ces bus électroniques sont entièrement sans contact et sans conducteur, permettant l’entrée/la sortie par des tourniquets en utilisant la carte à puce. La carte à puce DMRC est déjà utilisée dans les bus DTC à travers la ville pour effectuer des déplacements.

Pour les bus partant des stations de métro de Delhi, l’entrée des passagers ne sera autorisée qu’à partir des stations de métro et ces bus ne s’arrêteront qu’aux arrêts désignés pour déposer les navetteurs. L’entrée des passagers ne sera pas autorisée aux autres arrêts de l’itinéraire. De même, pour les bus se rendant aux stations de métro de Delhi, l’entrée sera autorisée à partir de tous les arrêts en cours de route, mais la sortie ne sera autorisée que dans les stations de métro. Il s’agit de s’assurer que ce service n’est utilisé que par les vrais passagers du métro. Les navetteurs seront autorisés à entrer par la porte avant ainsi qu’à sortir par la porte arrière du bus.

Détails de l’itinéraire :

Le MC-721 couvrira une distance de 10,3 km de la station de métro Shastri Park à la station de métro Gokulpuri via Khajuri Chowk. Il couvrira Shastri Park, Nayagaon Village, New Usmanpur, Gamri Village, Jagjeet Nagar, Kartar Nagar, Ghonda, Bhajanpura, Arvind Nagar, Chand Bagh, New Mustafabad, Yamuna Nagar, Gokulpuri.ML-05 couvrira 7,7 km de Shastri Park Station de métro à Mother Dairy. Il couvrira Shastri Park Station Gate numéro 1, Kailash Nagar, Metro Feeder Bus Depot, Gandhi Nagar, Shamshan Ghat, Bank Enclave, colonie Geeta, Ramesh Park, Lalita Park, Lakshmi Nagar MS, Ganesh Nagar, Shakarpur School Block, Mother Dairy

Détails tarifaires :

Rs 10 pour une distance de 0 à 4 kilomètresRs 15 pour une distance de 4 à 8 kilomètresRs 20 pour une distance de 8 à 12 kilomètresRs 25 pour une distance au-delà de 12 kilomètres

Caractéristiques:

Ces bus électriques ultramodernes spécialement conçus ont été équipés d’un système de transport intelligent avec vidéosurveillance ainsi que d’un GPS. Ils sont équipés d’un système de verrouillage antidérapant et anti-frein, ainsi, ces bus ne bougeront pas. jusqu’à ce que toutes les portes soient fermées. De plus, les portes ne se fermeront pas en cas de détection d’une obstruction. Ces bus sont également équipés d’une rampe ainsi que d’un ancrage pour le fauteuil roulant pour les Divyangjans et les voyageurs âgés. Ces bus sont également équipés d’un bouton de panique ainsi que d’un bouton de demande d’arrêt pour gérer toute urgence. situation.Des dépôts dédiés ont été mis en place à Shastri Park et Majlis Park pour l’entretien et le stationnement de ces bus, ainsi qu’un centre de contrôle opérationnel pour surveiller les bus.Pour la recharge des bus électriques, il existe des connexions électriques de 2,5 MW. Pour le nettoyage régulier de ces bus, des installations de lavage automatiques ont également été installées dans les deux dépôts de bus électriques.

