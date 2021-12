Le métro de Delhi prend des mesures pour lutter contre la pollution ; prévoit d’installer plus de pistolets anti-smog sur ses sites

Le métro de Delhi a mis en service 14 pistolets anti-smog (ASG) sur ses sites.

Afin de lutter contre la pollution sur ses chantiers de construction, le métro de Delhi a mis en service 14 pistolets anti-smog (ASG) sur ses sites. Ces ASG projettent de temps en temps une fine brume, aidant le DMRC à vérifier la possibilité de pollution par la poussière émanant des travaux de construction, a déclaré la Delhi Metro Rail Corporation dans un communiqué. Dans le cadre des corridors de la phase 4 du métro de Delhi et de certains autres projets de construction, jusqu’à 12 contrats civils sont actuellement opérationnels dans la capitale nationale. Ces ASG à la pointe de la technologie sont capables de pulvériser un brouillard fin jusqu’à 70 mètres à 100 mètres. Un pistolet anti-smog est considéré comme suffisant pour couvrir jusqu’à 20 000 mètres carrés.

Selon le DMRC, il est garanti que l’eau utilisée pour l’arrosage est exempte de coliformes, de bactéries et de virus. Pour plus d’impact, des buses de haute qualité avec des tailles de gouttelettes de 10 à 50 micromètres sont utilisées. Avec l’expansion progressive des travaux de développement, dans les prochains jours, davantage de tels pistolets anti-smog seront introduits sur les sites. Le département environnement de DMRC effectue des inspections régulières afin de s’assurer que les ASG sont régulièrement utilisés par les entrepreneurs sur les sites.

Traditionnellement, selon DMRC, les pistolets anti-smog ont été utilisés sur les sites de fabrication de charbon et de ciment à travers le monde. En novembre 2016, le métro de Delhi est peut-être la première entreprise de construction de la RCN à utiliser des ASG sur ses sites comme projet pilote. Sur la base des retours reçus de l’utilisation initiale des ASG, leur utilisation a été rendue obligatoire dans les conditions du contrat pour les entrepreneurs civils dans la quatrième phase d’extension du métro de Delhi. Désormais, en tant qu’outil de lutte contre la pollution, l’utilisation des ASG a été rendue obligatoire par le gouvernement de Delhi pour toutes les agences de construction de la capitale nationale. À cet égard, des directives détaillées concernant l’utilisation des gouttelettes d’eau, des buses, etc., ont également été publiées.

