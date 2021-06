Le métro de Lucknow reprend ses services aujourd’hui ; Consultez ici les directives COVID-19 obligatoires pour les navetteurs

in

Le réseau ferroviaire du métro de Lucknow a mis un accent particulier sur les déplacements sans contact, la distanciation sociale, l’hygiène, la désinfection et la propreté.

Bonne nouvelle pour les usagers du métro de Lucknow ! L’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited a annoncé que les services du métro de Lucknow reprendront mercredi. Compte tenu de la situation du covid, des mesures ont été prises par la Société pour contrôler la propagation du Covid-19 lors des déplacements. Selon un rapport d’IE, l’UPMRC a publié mardi une déclaration indiquant que le métro de Lucknow, «le mode de déplacement le plus sûr», redémarre ses opérations le 9 juin 2021 pour le public. Les services de métro de Lucknow seront disponibles pour les navetteurs à partir de 7h00 et le dernier train partira à 19h00 des deux gares terminales – la gare de l’aéroport CCS et la gare de Munshipulia. Pour offrir l’expérience de voyage la plus sûre à ses navetteurs depuis la première vague de la pandémie l’année dernière, des mesures strictes ont été prises par le métro de Lucknow, a affirmé l’UPMRC.

Selon le communiqué publié par l’UPMRC, en raison des mesures prises par le métro de Lucknow, il a été enregistré la récupération la plus rapide de l’achalandage après le verrouillage induit par la pandémie dans le pays. Cette fois, le réseau ferroviaire du métro de Lucknow a mis un accent particulier sur les déplacements sans contact, la distanciation sociale, l’hygiène, la désinfection et la propreté, a ajouté le communiqué de l’UPMRC. Voici quelques directives obligatoires, telles que mentionnées sur le site officiel de l’UPMRC, que les navetteurs doivent suivre dans les locaux du métro et dans les trains :

Chaque navetteur doit porter un masque facialIl a été rendu obligatoire pour tous les navetteurs du métro de Lucknow d’avoir l’application Aarogya Setu sur leurs téléphones portablesAvant d’entrer dans les locaux du métro, tout le monde doit passer par un dépistage thermiqueÀ l’intérieur du train, il faut être assis avec un espace d’un place avec son compagnon de voyageSeules deux personnes sont autorisées à utiliser les ascenseurs à la foisPour maintenir la distance sociale, tout le monde doit suivre le balisage dans les stationsSi nécessaire, il faut demander l’aide du personnel du métro

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.