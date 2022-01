Le métro de Maharashtra commence les travaux de DPR pour l’extension du métro de Pune

Maha Metro a également commencé à mener des études et à planifier la phase 2. Elle prépare un DPR pour prolonger les lignes de métro existantes de 33,1 km (phase 1).

La Maharashtra Metro Rail Corporation (Maha Metro), une coentreprise entre le gouvernement central et le gouvernement du Maharashtra pour mettre en œuvre le projet de métro de Pune, a commencé à travailler sur un rapport de projet détaillé (DPR) pour l’extension du réseau de métro.

Maha Metro a également commencé à mener des études et à planifier la phase 2. Elle prépare un DPR pour prolonger les lignes de métro existantes de 33,1 km (phase 1). Les corridors de la Phase 2 auraient une longueur de 82,5 km et relieraient Vanaz à Chandani Chowk (1,5 km), Ramwadi à Wagholi (12 km), Hadapsar à Kharadi (5 km), Swargate à Hadapsar (7 km), Khadakwasla à Swargate (13 km) et la SNDT à Warje (8 km).

La phase 1 du métro de Pune est presque terminée et quelques sections seront bientôt ouvertes au public. Maha Metro a déclaré que les nouveaux corridors relieraient Pune d’est en ouest et du nord au sud.

La société mène des enquêtes à Pune et Pimpri Chinchwad pour l’estimation de l’achalandage, via UMTC & Data Corp Traffic.

