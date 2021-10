Le métro de Moscou lance un service de paiement par reconnaissance faciale

16/10/2021 à 12:46 CEST

Plus de 240 stations de métro à Moscou permettront désormais aux passagers de payer un voyage en regardant une caméra. Le métro de Moscou a lancé ce que les autorités disent être le premier déploiement à grande échelle d’un système de paiement par reconnaissance faciale. Les passagers peuvent accéder à l’option de paiement appelée FacePay reliant votre photo, votre carte bancaire et votre carte de métro au système via l’application Mosmetro. « Désormais, tous les passagers pourront payer le voyage sans sortir leur téléphone, leur troïka ou leur carte bancaire », a tweeté le maire de Moscou Sergueï Sobianine.

Dans l’annonce sur le site officiel de Moscou, le ministère des Transports du pays a déclaré que toutes les informations sur Face Pay seront cryptées. Les caméras sur les tourniquets désignés ne liront que la clé biométrique du passager, et les autorités ont déclaré que les informations collectées pour le système seront stockées dans des centres de données qui ne seront accessibles qu’au personnel du ministère de l’Intérieur. Le département des technologies de l’information de Moscou a également assuré aux utilisateurs que les photos envoyées au système ne seraient pas remises à la police.

Même comme ça, les défenseurs de la vie privée s’inquiètent de l’utilisation croissante de la reconnaissance faciale dans la ville. En 2017, les fonctionnaires ajouté la technologie de reconnaissance faciale aux 170 000 caméras de sécurité de la ville dans le cadre de leurs efforts pour identifier les criminels de rue. Les militants ont porté plainte contre le Département de la technologie de Moscou quelques années plus tard dans l’espoir de convaincre les tribunaux d’interdire l’utilisation de la technologie. Cependant, un tribunal de Moscou s’est rangé du côté de la ville et a décidé que l’utilisation de la reconnaissance faciale ne viole pas la vie privée des citoyens.