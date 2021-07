Le métro de Pune effectue un premier essai sur la route Vanaz-Ramwadi ; détails ici

in

Aujourd’hui, le réseau ferroviaire du métro de Pune a entrepris son premier essai sur la route Vanaz-Ramwadi. (image : poignée Twitter de Siddharth Shirole)

Mise à jour du métro de Pune : Bientôt, voyager entre Vanaz et Garware College à Pune pour être plus pratique. Aujourd’hui, le réseau ferroviaire du métro de Pune a entrepris son premier essai sur la route Vanaz-Ramwadi. L’essai Metro a été effectué entre Vanaz et Ideal Colony au dépôt de voitures de Hill View Park en présence du vice-ministre en chef du Maharashtra Ajit Pawar. Un responsable du métro de Pune a été cité dans un rapport de la PTI disant que la cérémonie de lancement du premier essai du métro de Pune du corridor est-ouest s’est déroulée avec succès en présence du vice-ministre en chef, du maire de Pune Murlidhar Mohol ainsi que d’autres.

Le 10 juillet 2021, un « trajet technique » du train de métro a été effectué par le réseau ferroviaire du métro de Pune de Vanaz à Garware College, selon un rapport d’IE. Un essai de train avait déjà été effectué sur la section de métro longue de 6 kilomètres de Pimpri Chinchwad à Phugewadi à Pune, sur la route de Swargate. Sur le reste du tronçon, les travaux sont accélérés, avec la construction d’un tunnel souterrain pour le métro de Pune qui a couvert plus de la moitié de la distance entre Shivajinagar et Budhwar Peth. Cependant, après que les travaux aient été touchés en raison du verrouillage, la date limite du projet a été prolongée. Le projet du métro de Pune est exécuté par Maha-Metro. Deux itinéraires sont en cours de développement à Pune : un itinéraire de 16,6 kilomètres de Pimpri-Chinchwad à Swargate, ainsi qu’un itinéraire de 14,7 kilomètres de Vanaz à Ramwadi.

Sur la route Pimpri-Chinchwad à Swargate, le tronçon de métro est surélevé de Pimpri-Chinchwad à Shivajinagar, puis la route est souterraine jusqu’à Swargate. La ligne de métro de Vanaz à Ramwadi sera entièrement surélevée, selon le rapport. Le BJP au pouvoir à Pune Municipal Corporation ainsi que Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation veulent démarrer les services de métro de Pune sur les deux sections prioritaires, de Pimpri-Chinchwad à Phugewadi ainsi que de Vanaz à Garware College, avant les élections municipales au début de l’année prochaine, ajoute le rapport.

