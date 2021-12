Le métro Kanpur inauguré par PM Modi ! Vérifiez les couloirs, la technologie, les installations et d’autres détails

La première pierre du projet a été posée en octobre 2016, juste avant les élections législatives de 2017.

Mardi, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré le réseau ferroviaire du métro de Kanpur. La première pierre du projet a été posée par l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav avec le ministre de l’Union Venkaiah Naidu en 2016. En 2019, les travaux de développement du projet de métro ont été lancés par CM Yogi Adityanath et jusqu’à présent, un Le tronçon de 9 kilomètres de la route longue de 32,5 kilomètres a été achevé. Il est proposé que le projet ferroviaire du métro de Kanpur comporte deux corridors. Le premier tronçon d’un couloir de 23,8 kilomètres de long a été prévu de l’IIT Kanpur à la région de Naubasta à Kanpur, tandis que le deuxième tronçon de 8,6 kilomètres de long est proposé de l’Université agricole de Chandrashekhar Azad à la région de Barra de la ville, selon un rapport d’IE.

Le coût du projet ferroviaire du métro de Kanpur est d’environ Rs 11 000 crore. La première pierre du projet a été posée en octobre 2016, juste avant les élections législatives de 2017. Cependant, le gouvernement UP actuel a affirmé que les travaux de construction proprement dits du « tronçon prioritaire » de 9 kilomètres de long avaient commencé le 15 novembre 2019. Malgré la Pandémie de COVID-19, les travaux sur ce tronçon sont terminés, a affirmé le gouvernement Yogi. Ainsi, CM Yogi avait commandé un essai du métro de Kanpur le 10 novembre 2021.

Même si l’ensemble du projet ferroviaire du métro de Kanpur prendrait du temps à être achevé, le gouvernement a décidé de poursuivre le tronçon prioritaire car le projet est le plus nécessaire pour soulager la congestion du trafic de la ville. Ce tronçon de métro prioritaire couvrirait neuf stations de métro. Le deuxième tronçon relierait Motijheel à la zone de Transport Nagar, qui devrait avoir des stations de métro souterraines. Dans la phase initiale, il est prévu de faire circuler six rames de métro sur le tronçon de 9 kilomètres du corridor prioritaire, puis d’ajouter six autres rames de métro.

Dans le projet, la technologie de « freinage régénératif » a été utilisée pour économiser de l’énergie. La technologie garantirait que pour chaque tranche de 1 000 unités utilisées, environ 35 à 45 % d’unités seraient régénérées. Le projet ferroviaire du métro de Kanpur propose de fournir près de 56 points de recharge USB par train, un bouton de réponse en cas d’urgence, un bouton de demande d’arrêt prolongé pour les passagers à mobilité réduite. De plus, la rame de métro prévoit d’utiliser des lumières 100% LED pour réduire la consommation d’énergie. Le métro de Kanpur serait également doté d’écrans LCD pour l’infodivertissement, ainsi que de vidéosurveillance, a ajouté le rapport.

