Le Metropolitan Wanda reçoit ses guerriers

22/08/2021 à 08h00 CEST

L’Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone ouvre à domicile lors de la saison 2021/22 et le fera avec le public pour la première fois depuis mars 2020. Les fans auront ainsi l’occasion d’honorer leurs joueurs après avoir remporté le 11e titre de champion. détrôner l’équipe blanche et briser à nouveau l’hégémonie de Barcelone et du Real Madrid.

Les matelas, qui ils ont remporté une victoire subie contre le Celta de Vigo à Balaídos lors de la première, feront leurs débuts dans le Wanda Metropolitano contre Elche, qui a sauvé un point méritoire contre l’Athletic Club. Sauvés par la cloche la saison dernière, les habitants d’Elche sont l’un des prétendants clairs à la relégation cette saison.

Les principales nouveautés du côté rojiblanco avec celles de Rodrigo De Paul et Marc Paulo, qui sont venus renforcer le noyau et l’arrière. Il est prévu que dans les prochains jours, il arrivera également Rafa Mir pour relever le plafond compétitif de l’équipe en attaque.

El Elche, une équipe de bon augure à domicile

L’Atlético de Madrid reçoit un Elche particulièrement doué pour : au cours des deux dernières décennies, ils se sont affrontés à six reprises au total avec six victoires pour les colchoneros à domicile. Quelque chose de plus composé est le général : Lors des 12 dernières confrontations directes, le bagage se répartit en neuf victoires pour l’ensemble de la capitale, deux victoires pour les Elchenois et un nul.

Les hommes de Simeone ont quatre victoires consécutives en Liga et un total de six sans chuter. En fait, les rojiblancos Ils n’ont récolté qu’une seule défaite lors des 11 derniers matches de championnat, ce qui leur a valu de remporter le titre et quitter le Real Madrid, Barcelone et Séville en chemin.