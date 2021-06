Le Met’s Costume Institute va perdre une force de premier plan – WWD

Nancy Chilton, directrice des relations extérieures au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, a démissionné.

La porte-parole du musée restera à son poste jusqu’en septembre pour réquisitionner les communications pour l’ouverture de l’exposition “En Amérique: un lexique de la mode” et le gala du Met 2021 deux semaines avant. Peut-être que personne ne connaît mieux les tenants et les aboutissants du Met que Chilton, qui joue le rôle depuis 15 ans.

Après son départ, Chilton ouvrira une entreprise de conseil en communication stratégique, continuant à consulter le Costume Institute sur une base de projet. Une tempête de neige inattendue à Rome qui a entravé un aperçu de la presse 2018 « Corps célestes : la mode et l’imagination catholique » avec des responsables du Vatican, les retombées des fumeurs de célébrités comme Bella Hadid qui ont éclaté dans les salles de bains du musée lors du gala du Met 2017, et les manifestants anti-fourrure prenant d’assaut le La scène lors d’une conférence de Michael Kors au Met cette même année sont parmi les nombreux moments qui auraient pensé que Chilton a rencontré. Mais aucun n’était au premier plan jeudi, lorsqu’on a demandé à Chilton ce qui l’avait marqué comme ses points forts au musée.

“Il y en a tellement – la coupe de ruban de Michelle Obama à l’ouverture du Anna Wintour Costume Center [in 2014] avec elle et un grand nombre de personnes. Chaque année, le gala, grâce à Anna et Vogue, parvient à devenir encore plus. Lady Gaga [extravagantly arriving] pour [the 2019 Met Gala] pour ‘Camp : Notes sur la mode.’ Et les vernissages des expositions sont toujours mon moment préféré, quand toutes les choses que vous avez communiquées aux gens à partir de mots et d’images de robes deviennent en réalité cette incroyable expérience immersive. Et vous pouvez écouter tout le monde », a-t-elle déclaré.

Les avant-premières de presse qui accueillent généralement des centaines de personnes sont toujours des moments marquants, en particulier celui de “Camp”. Une fois les portes ouvertes, et « de voir les mâchoires de tout le monde tomber dans cette immense galerie à la fin », a-t-elle déclaré.

Chilton a déclaré que son changement de carrière “n’était pas le moins du monde” lié à des coupes budgétaires de quelque nature que ce soit. Comme de nombreuses institutions culturelles qui avaient été contraintes de fermer temporairement pendant la pandémie, le Met a été assiégé par des licenciements, réduisant apparemment de 20% son personnel de 2 200 personnes.

Quant à la façon dont elle transmettrait l’étendue de ce qu’elle fait à ceux qui n’ont jamais visité le Met, Chilton a déclaré: «C’est difficile parce que c’est vraiment la gestion de la réputation du Costume Institute et de la réputation du musée. Mais c’est aussi communiquer d’une manière vraiment convaincante ce qu’Andrew a rêvé ensuite », se référant à Andrew Bolton, le conservateur de Wendy Yu en charge du Costume Institute.

Le documentaire “Le premier lundi de mai” capture tout ce qui se passe au cours d’une année, avec l’ouverture de l’exposition du Costume Institute et la nuit du Gala, selon Chilton. Dans l’ensemble, elle a dit que ce qu’elle aimait le plus dans son rôle, c’était de travailler avec l’équipe du Met, de Vogue et quel que soit le sponsor annuel. « C’est comme être sur une production cinématographique. Vous apprenez à connaître tout le monde si bien », a-t-elle déclaré. « Ce que j’ai le moins aimé, c’est de ne pas voir tout le monde depuis plus d’un an. Les appels Zoom ne sont pas la même chose que se rencontrer en personne et pouvoir nouer des relations avec les gens. »

Bien qu’il soit trop tôt pour dire avec quels types de clients Chilton envisage de travailler, elle a déclaré qu’elle avait des espoirs et des rêves qui s’étendaient au monde de la mode et au-delà. Avant le Met, elle a travaillé chez Ralph Lauren pendant sept ans jusqu’à ce que son mari soit transféré à Londres.

“Je suis ravi que ma relation avec The Costume Institute et Andrew [Bolton] continuera toujours. C’est une personne incroyable avec qui travailler à la fois comme un intellect et comme un ami. Il est amusant et il est drôle et il est si intelligent », a déclaré Chilton. « C’est toujours différent et rafraîchissant. Une chose que j’aime, c’est que chaque année est différente. C’est une exposition différente, un sponsor différent. Certains personnages restent les mêmes, mais de nouvelles personnes viennent ensuite travailler et se rencontrer. Travailler avec tout le monde, de Gucci à Versace en passant par Apple, Amazon et Instagram, vous ne faites que rencontrer certaines des personnes les plus incroyables.

Dans l’ensemble, Chilton fait souvent face à « de petits incendies partout et propose des solutions. Il y a beaucoup de diplomatie de haut niveau mais c’est un grand défi. Et j’ai adoré travailler avec toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au cours des 15 dernières années. J’apprécie tellement ça.

L’écriture est un autre avantage, “travailler sur la messagerie, puis la partager avec tout le monde dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Interrogé sur tout projet de célébration, Chilton a déclaré: “Je dois passer par le prochain Met Gala et l’ouverture de l’exposition fin septembre [laughs] donc je l’espère. Je vais définitivement.”