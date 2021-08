Le meurtre de JonBenet Ramsey soulève toujours des questions plus de 20 ans plus tard

Le mystère et l’attention des médias consacrés à l’affaire du meurtre de JonBenet Ramsey se poursuivent à ce jour. Non seulement l’article que vous lisez actuellement compte pour la somme totale de la couverture, mais il y aura toujours des réponses à des questions pour de nombreuses personnes.

Les vrais sujets de crime sont toujours un terrain fertile pour la découverte, les théories et l’intérêt public. Pour JonBenet Ramsey, son cas a de nombreuses qualités qui le maintiennent. L’inconnu, l’âge de la victime, les agissements des parents immédiatement après avoir contacté les autorités. La principale raison est due aux médias et au flot de vrais crimes, d’histoires dans les salles d’audience qui ont attiré l’attention et rempli le tout nouveau CNN ou Court TV.

Les petites-filles de ce détective se consacrent à la résolution de l’affaire JonBenét Ramsey https://t.co/WklOArn1Ev -E! Nouvelles (@enews) 15 janvier 2021

Mais ce qui a commencé le 26 décembre 1996, comme un appel au 911 pour signaler un enlèvement, s’est rapidement transformé en une enquête pour meurtre après que le corps de l’enfant a été découvert dans le sous-sol de sa propre maison. L’appel de Patsy Ramsey à propos de l’enlèvement a été déclenché par une note laissée au bas des escaliers menaçant de décapiter sa fille si la famille ne payait pas 118 000 $ de rançon à ce que E! News appelle “une faction étrangère”.

La vérité, bien qu’encore trouble, est que JonBenet Ramsey était morte dans le sous-sol de sa maison. Comme E! News décrit que la jeune fille avait été “garrottée” et avait subi une fracture du crâne à la suite d’un coup à la tête. L’autopsie effectuée par le médecin légiste a également découvert des « blessures vaginales » qui semblaient indiquer une forme d’agression ou d’abus sexuel avant son meurtre.

Personne n’a jamais été inculpé dans la mort de Ramsey, bien qu’un doigt lourd ait été pointé sur les parents John et Patsy Ramsey et le frère Burke avec une variété d’autres théories surgissant au fur et à mesure que l’enquête se poursuivait. Beaucoup loin d’être officiel.

Le a eu plusieurs poussées au fil des ans, avec un intérêt se déplaçant comme les marées. La décision du procureur de district Mary Lacy de disculper la famille Ramsey du meurtre en raison de preuves ADN a fait l’objet d’un examen minutieux lors d’une enquête menée par Boulder, le Colorado’s Daily Camera et 9 News. “C’est un point assez évident, mais je veux dire, si vous cherchez quelqu’un qui n’existe pas, car en fait c’est plusieurs personnes, c’est un problème”, a déclaré l’ancien procureur de la République Troy Eid au Daily Camera en 2016.

En dehors de cela, la famille est apparue dans des interviews avec les médias et a été interrogée par de véritables personnalités du crime et de la télévision de jour comme Nancy Grace et le Dr Phil. Burke Ramsey s’est assis pour une interview avec McGraw avant la sortie d’un documentaire en deux arts de CBS News qui l’a nommé en quelque sorte le coupable. Il suffisait qu’une plainte en diffamation soit déposée contre le réseau et réglée plus tard en 2019.

“Je suis convaincue que les gens se soucient toujours de l’affaire JonBenét Ramsey parce que, A, un enfant a été brutalement assassiné. La scène a été mise en scène. Et elle n’a jamais été résolue”, a déclaré Nancy Grace à E! Nouvelles. “Justice n’a jamais été obtenue.”

Et tout cela ne fait qu’effleurer la surface de ce qui fait de l’affaire une source d’intérêt récurrente. Ci-dessus, des détails sur la demande de rançon elle-même, avec sa somme d’argent et sa durée étranges, ont établi un record pour le FBI. Ensuite, les Ramsey se sont assis avec CNN avant de parler du meurtre aux détectives. Il n’y a également aucun moyen de séparer l’affaire du monde des concours de beauté pour enfants. Et pour couronner le tout, il existe un groupe diversifié de suspects en dehors de sa famille.

John Mark Karr était probablement l’un des principaux suspects jusqu’à ce que les tests ADN ne le relient pas au meurtre. Il a avoué avoir tué accidentellement Ramsey et a été arrêté alors qu’il était en Thaïlande. Cependant, sa famille a remis plus tard des preuves à la police qui l’ont placé en Géorgie lorsque Ramsey a été tué.

C’est une affaire sinueuse avec une tragédie en son cœur, ce qui en fait une démangeaison constante pour ceux qui aiment le vrai crime, pour les parents qui craignent pour leurs enfants, pour les groupes qui ne traitent que d’un complot. C’est une histoire qui a tous ces éléments et cette tristesse saupoudrée partout.