Le meurtre de Notorious BIG pourrait enfin être résolu

Cela fait près de deux décennies et demie depuis que le rappeur bien-aimé Notorious BIG a été assassiné alors qu’il circulait dans une voiture à Los Angeles. Depuis lors, la police a enquêté sur le crime et de nombreuses théories ont émergé, mais aucune preuve concrète n’a été trouvée concernant ceux qui auraient pu perpétrer le meurtre. Maintenant, un tout nouveau documentaire axé sur sa mort tragique prétend que le crime pourrait être résolu.

Le film s’intitule Last Man Standing : Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac, et il est réalisé par le cinéaste Nick Broomfield. Le cinéaste a récemment parlé au Daily Mail et a expliqué qu’il sentait que toutes les informations qu’il avait recueillies concernaient deux agents voyous du LAPD qui avaient été embauchés par Knight – le PDG de Death Row Records – pour tuer Biggie, de son vrai nom Christopher Wallace. Selon des témoignages, Knight aurait engagé les officiers du LAPD Rafael Perez et David Mack pour tuer Biggie en représailles au meurtre non résolu de Tupac Shakur, l’un des artistes du couloir de la mort de Knight. “Je pense que le lien entre Knight et les officiers voyous qui travaillaient hors service pour Death Row est sans aucun doute complètement établi”, a déclaré Broomfield.

Broomfield a ajouté plus tard: “C’est juste un exemple de jusqu’où le LAPD est allé pour sauver sa réputation plutôt que de faire face à ce qui s’est passé et de voir justice rendue.” Notamment, il n’y a aucune preuve suggérant que Biggie ait été impliqué dans la mort de Tupac. La théorie selon laquelle Smalls a été assassiné par des officiers voyous du LAPD a été proposée pour la première fois par le détective à la retraite du LAPD, Russell Poole. Sa théorie a finalement été discréditée par ses supérieurs, mais a longtemps été soutenue par beaucoup de ceux qui ont étudié l’affaire.

Fait intéressant, Last Man Standing n’est pas le seul projet de film sur la mort de Smalls à faire surface cette année. En avril, City of Lies est sorti, un film dramatique qui raconte l’histoire de l’enquête de Poole sur la mort de Small. Poole, joué par Johnny Depp, a été le premier détective affecté à la mort par balle au volant de Smalls. Forest Whitaker joue également le rôle d’un journaliste nommé Jackson qui fait équipe avec Poole près de 20 ans plus tard pour enquêter plus en détail sur la fusillade. Le rôle de Whitaker a été inspiré par le journaliste et auteur Randall Sullivan, qui a écrit le livre sur lequel le film est basé, LAbyrinth.

Il y a eu un certain nombre de projets de films et de télévision axés sur le meurtre de Smalls, et City of Lies est celui qui a obtenu le sceau d’approbation de la mère de Smalls, Voletta Wallace. Dans un précédent message sur Facebook, elle a exprimé son soutien au film et a encouragé les fans de Smalls à le rechercher. Elle a également remercié les cinéastes d’avoir repris l’histoire et d’avoir livré ce qu’elle considérait comme une représentation honnête de l’enquête sur la mort de son fils.

“Je voudrais vous présenter un film dont je suis heureux de faire partie, City Of Lies mettant en vedette Johnny Depp et Forest Whitaker détaillant l’enquête sur le meurtre de mon fils basée sur les efforts inlassables du détective LAPD Poole pour résoudre l’affaire”, Wallace a écrit. “Merci au réalisateur Brad Furman et à Johnny Depp de m’avoir inclus et ma gratitude à la famille Poole pour avoir partagé son histoire.” City of Lies est actuellement disponible en streaming via l’application Starz, pour les abonnés du réseau, et Last Man Standing joue désormais dans certains cinémas.