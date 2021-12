Le meurtre de Slim 400 inquiète les flics des meurtres de gangs

Les flics dans et autour de LA renforcent leurs patrouilles et se préparent à d’éventuels meurtres de gangs à la suite de Mince 400‘s assassiner et une guerre des gangs croissante dans la ville.

Des sources policières nous disent que même s’ils ne croient pas que Slim était un coup ciblé, ils pensent toujours que le meurtre était lié à un gang … ce qui signifie presque toujours une vengeance. Nos sources disent qu’elles pensent que Slim se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, et ses liens présumés avec les Bloods n’ont pas aidé.

Lire du contenu vidéo

Télévision sur scène

On nous dit ces derniers temps que les choses se sont vraiment intensifiées entre les Bloods et les Crips, donc les tensions sont déjà élevées, et Le meurtre de Slim cela n’aidera probablement pas.

On nous dit que le service de police d’Inglewood aura une présence massive et visible autour du lieu du meurtre de Slim dans l’espoir de dissuader que cela se reproduise à quelqu’un d’autre.

Lire du contenu vidéo

@poetikflakko / Instagram

Comme nous l’avons signalé, images du meurtre a fait surface en ligne jeudi montrant l’attaque effrontée. Le meurtrier de Slim a remonté une allée, a sorti son arme et a ouvert le feu à plusieurs reprises… tuant le rappeur.

On nous dit que les flics de toute la ville ont été extrêmement frustrés par les pratiques mises en place par le procureur de district et Gouverneur Newsom qui permettent à certains criminels de renflouer avec peu ou parfois pas de caution du tout.