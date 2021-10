Le meurtre du directeur de la photographie était un « accident tragique », selon Alec Baldwin

Alec Baldwin a déclaré vendredi que le meurtre d’un directeur de la photographie avec un pistolet à hélice sur un plateau de tournage était un « accident tragique » alors que les autorités enquêtaient sur la fusillade, qui a également blessé le réalisateur.

Halyna Hutchins, le directeur de la photographie sur le western « Rust » et réalisateur Joël Souza ont été tournés jeudi dans le désert à la périphérie de Santa Fe.

Un porte-parole de Baldwin a déclaré qu’un pistolet à hélice avec des blancs avait des ratés. Un porte-parole du shérif du comté de Santa Fe a déclaré que les détectives enquêtaient sur le type de projectile tiré et comment. Aucune accusation immédiate n’a été déposée.

Baldwin se produisait au moment de la fusillade, a déclaré le bureau du shérif. On ne savait pas combien de coups ont été tirés, et on savait peu de choses sur l’arme.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière », a écrit Baldwin sur Twitter. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Alec Baldwin parle au téléphone sur le parking à l’extérieur du bureau du shérif du comté de Santa Fe à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, après avoir été interrogé sur une fusillade sur le tournage du film « Rust » à la périphérie de Santa Fe, le jeudi 10 octobre. 21, 2021. (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

porte-parole du shérif Juan Ríos a déclaré que les détectives étaient sur le plateau vendredi matin pour rassembler des preuves et des informations. Baldwin est autorisé à voyager, a-t-il déclaré.

« C’est un homme libre », a déclaré Rios.

Images de l’acteur de 63 ans – connu pour ses rôles dans « 30 Rock » et « The Hunt for Red October » et son impression de l’ancien président Donald Trump sur « Saturday Night Live » – l’a montré désemparé devant le bureau du shérif jeudi.

Les armes utilisées dans la réalisation de films sont parfois de véritables armes qui peuvent tirer des balles ou des blancs, qui sont des charges de poudre à canon qui produisent un flash et une détonation mais pas de projectile mortel. Cependant, même les blancs peuvent éjecter des gaz chauds et du papier ou de la ouate de plastique du canon, ce qui peut être mortel à courte distance. Cela s’est avéré être le cas dans la mort d’un acteur en 1984.

Dans un autre accident sur le plateau en 1993, l’acteur Brandon Lee a été tué après qu’une balle a été laissée dans un pistolet à hélice, et des tirs similaires ont eu lieu impliquant des armes de scène chargées de balles réelles.

Le protocole de sécurité des armes à feu sur les plateaux aux États-Unis s’est amélioré depuis lors, a déclaré Steven Hall, un vétéran de la photographie en Grande-Bretagne. Mais il a déclaré que l’une des positions les plus risquées était derrière la caméra, car cette personne est dans la ligne de mire dans les scènes où un acteur semble pointer une arme sur le public.

Hutchins, 42 ans, a été transportée par avion vers un hôpital, où elle a été déclarée morte. Souza, 48 ans, qui a été blessée à la clavicule, a été emmenée en ambulance dans un centre médical.

Cette photo fournie par Adam Egypt Mortimer montre la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de « Archenemy » en janvier 2020 à Los Angeles. (Adam Egypte Mortimer via AP)

Les adjoints du shérif ont répondu vers 14 heures au tournage du film au Bonanza Creek Ranch après que des appels au 911 aient décrit une personne qui y avait été abattue, a déclaré Rios. Le ranch a été utilisé dans des dizaines de films, dont le récent western Tom Hanks « News of the World ».

« Cette enquête reste ouverte et active », a déclaré Rios dans un communiqué.

L’un des derniers messages de Hutchins sur les réseaux sociaux était une photo des acteurs de «Rust» solidaires des membres de l’équipe. Elle appartenait au syndicat IATSE qui représente les membres d’équipage. Le syndicat doit bientôt voter sur un nouveau contrat avec les producteurs après avoir menacé de grève ces dernières semaines pour des questions telles que les longues heures de travail et la sécurité sur le plateau.

Hutchins, diplômé en 2015 de l’American Film Institute, a travaillé en tant que directeur de la photographie sur le film d’action 2020 « Archenemy » avec Joe Manganiello. Elle a été nommée «étoile montante» par le cinéaste américain en 2019.

«Je suis tellement triste d’avoir perdu Halyna. Et tellement furieux que cela puisse arriver sur un plateau », a déclaré le réalisateur de « Archenemy » Adam Egypt Mortimer sur Twitter. « Elle était un talent brillant qui était absolument dévoué à l’art et au cinéma. »

Manganiello a qualifié Hutchins de « talent incroyable » et de « personne formidable » sur son compte Instagram. Il a dit qu’il avait de la chance d’avoir travaillé avec elle.

Hutchins avait la nationalité ukrainienne, selon le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères Oleh Nikolenko. Le consulat du pays à San Francisco travaillait avec les forces de l’ordre américaines.

Baldwin a fait équipe en tant que producteur avec Souza sur le film 2019 « Crown Vic », qui mettait en vedette Thomas Jane dans le rôle d’un vétéran de la police de Los Angeles dans une chasse à l’homme pour deux braqueurs de banque. Le premier film crédité de Souza, « Hanna’s Gold » de 2010, était une aventure de chasse au trésor mettant en vedette Luke Perry.

Après le tournage, la production a été interrompue sur « Rust ». Le film parle d’un garçon de 13 ans qui est laissé à lui-même et à son jeune frère après la mort de leurs parents dans les années 1880 au Kansas, selon le site Internet Movie Database. L’adolescent s’enfuit avec son grand-père de longue date (joué par Baldwin) après que le garçon a été condamné à la pendaison pour le meurtre accidentel d’un éleveur local.

Lee, fils d’une star des arts martiaux Bruce Lee, est décédé en 1993 après avoir été touché par une balle de calibre .44 lors du tournage d’une scène de mort pour le film « The Crow ». L’arme était censée avoir tiré à blanc, mais une autopsie a révélé une balle logée près de sa colonne vertébrale.

Un compte Twitter géré par la sœur de Lee Shannon a déclaré: « Nos pensées vont à la famille d’Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux qui sont impliqués dans l’incident de » Rust « . Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période. »

En 1984, l’acteur Jon-Erik Hexum est décédé après s’être tiré une balle dans la tête avec un pistolet à blanc alors qu’il faisait semblant de jouer à la roulette russe avec un Magnum .44 sur le tournage de la série télévisée « Cover Up ».

De telles fusillades se sont également produites lors de reconstitutions historiques. En 2015, un acteur mettant en scène une fusillade historique à Tombstone, en Arizona, a été blessé par balle lors d’une émission censée utiliser des blancs.

À Hill City, dans le Dakota du Sud, une ville touristique qui recrée une expérience du Far West, trois spectateurs ont été blessés en 2011 lorsqu’un acteur a tiré de vraies balles au lieu de balles à blanc.

