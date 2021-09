Le meurtre du mari de Pamela Smart et une affaire qu’elle insiste a mal tourné

in

Dans l’état actuel des choses, Pamela Smart ne sort pas. Elle est au Bedford Hills Correctional Facility for Women de New York, un établissement à sécurité maximale, depuis 1993. Selon le Washington Post, elle est l’une des quatre seules détenues du New Hampshire enfermées en dehors de son État d’origine.

À Bedford Hills, elle n’était pas autorisée à porter son alliance, alors elle l’a donnée à sa mère pour qu’elle la garde. « Pourquoi pas ? » a-t-elle commenté au Post en 2019. “Je veux dire, je suis toujours mariée.”

En réponse à sa dernière pétition pour que sa peine soit commuée en au moins la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, le bureau du procureur général du New Hampshire a rétorqué qu’elle « rejette la responsabilité de ses crimes et de sa situation actuelle partout, mais là où elle appartient, carrément sur elle-même.” (Par WMUR-TV, sa demande d’audience de commutation en 2019 a été rejetée.)

Smart s’est également rappelé s’être assis pour une soirée cinéma en prison au milieu des années 90, seulement pour découvrir que le long métrage était To Die For.

“C’est presque comme quand vous voyez un accident de voiture et que vous vous dites : ‘Pourquoi est-ce que je regarde ça ?'”, a-t-elle déclaré au Post. “Plus tard, la réalité s’enfonce dans le fait que les gens croient cela parce qu’ils l’ont vu à la télévision.”

Elle a réitéré ses réflexions sur le film d’il y a quelques années, affirmant que Kidman l’avait décrite “comme squameuse, comme une tête en l’air. Ambitieux au point où elle était prête à marcher sur quiconque gênerait ses ambitions. Dans le film, elle est apparu comme très narcissique. Je ne suis pas du tout comme ça. “

Et ceux qui croient en l’innocence de Pamela vont continuer à essayer de la faire sortir en essayant tous les leviers juridiques possibles.

“A-t-elle fait une terrible erreur? Vous pariez”, a déclaré sa mère Linda Wojas à WMUR en mars. “Elle l’a fait. Devrait-elle passer sa vie en prison pour avoir eu une liaison avec un jeune homme ? Jamais.”

