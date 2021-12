Le meurtre d’une fille de 14 ans par le LAPD est une illustration laide du retour à la maison des guerres américaines

Pas d’excuses! Ce meurtre policier était inexcusable !

La mort par balle par la police de Los Angeles de Valentina Orellana-Peralta, 14 ans, décédée dans un vestiaire d’un magasin Burlington Outlet alors que sa mère essayait une robe pour son prochain 15e anniversaire, est une atrocité qui dépasse l’entendement.

Peu m’importe quel genre d’excuses sont avancées par le ou les flics qui ont tiré des coups de feu, dont l’une a arraché la vie de cette jeune fille alors que sa mère horrifiée devait regarder et essayer désespérément de la sauver. Il n’y a tout simplement aucune justification possible pour tirer avec des armes de police dans un magasin bondé.

Je ne peux même pas supporter d’essayer d’imaginer l’agonie que sa famille souffre maintenant, en particulier en écoutant les excuses policières fatiguées et les platitudes boiteuses qui accompagnent toujours les actes monstrueux trop fréquents des centurions américains.

Des articles de presse citant des responsables de la police disent que la police a été appelée parce qu’un homme attaquait un client du magasin avec un antivol de vélo « lourd » et « menaçait de détruire les biens du magasin ». Cela en soi ne semble pas très effrayant ou ne justifie pas l’utilisation d’armes à feu par la police, en particulier avec trois policiers sur les lieux à l’époque. Des coups de feu ont également été signalés, selon la police. Mais même si tel était le cas – et aucune arme n’a été récupérée de l’agresseur, qui a également été tué par les balles de la police, et il n’y a eu aucun rapport selon lequel il aurait tiré sur la police ou avait une arme à la main lorsqu’il a été tué – la police ne devrait pas être excusé pour avoir tiré avec leurs armes en « autodéfense » ou pour mettre un terme à une situation dans une situation où il y a des foules de personnes dans la ligne de feu potentielle.

La responsabilité première de la police est et doit toujours être de protéger le public. Point final.

Leur principale responsabilité est catégoriquement de ne pas protéger la propriété, et ce n’est certainement pas de se protéger eux-mêmes. Les policiers portent, ou devraient porter, des gilets pare-balles en service, et ils doivent, dans le cadre de leur acceptation du travail de flic, accepter la responsabilité de faire passer la sécurité du public avant les préoccupations concernant leur propre vie.

Ce n’est pas ce qui s’est passé ici.

Nous entendons des commentaires de la police dans les reportages selon lesquels le coup mortel qui a étouffé la jeune vie de la petite Valentina a percé un mur « solide » que la police n’avait « aucun moyen de savoir » qu’il y avait des cabines d’essayage derrière lui. C’est tout simplement BS ! Tout le monde, y compris la police, doit savoir comment sont construits les grands magasins comme Burlington Outlets, avec des cloisons en carton compact bon marché installées dans un grand espace ouvert pour séparer les différents services et créer des vestiaires fragiles. Il n’y a probablement pas un seul mur de béton à n’importe quel étage dans les limites d’un grand magasin. Tout est tic-tac

, construction facilement déplacée et modifiée à l’intérieur de ces espaces.

Ce qui s’est passé dans ce meurtre tragique d’une jeune fille, c’est que la police a adopté la même approche que celle utilisée par l’armée américaine pour les agressions dans ses guerres impériales…

