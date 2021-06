Le meurtre d’une mère et d’un fils met en lumière l’héritage de la puissante dynastie de Caroline du Sud .

in

Pendant près d’un siècle, les pères de trois générations de la famille Murdaugh ont exercé le pouvoir en tant que principal procureur de Caroline du Sud pour un groupe de comtés dans une région côtière marécageuse connue sous le nom de Lowcountry.

Mais leur notoriété et leur estime de longue date ont fait l’objet d’un examen minutieux il y a deux ans, lorsque l’un des plus jeunes membres de la famille, Paul Murdaugh, a été inculpé et attendait d’être jugé pour la mort d’une adolescente tuée dans un accident de bateau.

Puis, la tragédie s’est déroulée la semaine dernière dans le domaine rural et le pavillon de chasse des Murdaughs dans le comté de Colleton: dans la nuit du 7 juin, les corps de Paul, 22 ans, et de sa mère, Margaret, 52 ans, ont été retrouvés abattus et laissés près d’un chien. chenil sur la propriété. Le coroner du comté de Colleton a déclaré lundi qu’ils avaient été frappés à plusieurs reprises; les enquêteurs de l’État ont classé l’affaire comme un double homicide.

Paul Murdaugh et sa mère, Margaret

Trois jours plus tard, le patriarche de la famille, Randolph Murdaugh III – le grand-père de Paul et le beau-père de Maggie – est décédé à sa résidence à 81 ans. Son cabinet d’avocats, Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick, n’a donné aucune cause de décès et n’a pas immédiatement répondre à une demande de commentaire. Un législateur de l’État a déclaré la semaine dernière que Murdaugh était en soins intensifs lorsqu’elle a demandé des prières pour la famille au Sénat avant l’annonce de sa mort.

Les pertes rapides de trois membres d’une dynastie juridique aussi importante et bien connectée ont laissé une communauté sous le choc et les enquêteurs ont cherché un motif pour expliquer pourquoi ils sont devenus des cibles apparentes maintenant. La division de l’application de la loi de Caroline du Sud, qui supervise l’affaire, a publié peu de détails et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi.

Les empreintes digitales de la famille ont été sur d’innombrables cas liés au système juridique du Lowcountry. Le journal d’État de Columbia a noté en 2019 qu’ils avaient aidé à mettre des milliers de personnes en prison et envoyé plus d’une douzaine dans le couloir de la mort et que « année après année, le cabinet d’avocats en droit de la famille à Hampton a gagné des millions de dollars en procès civils, sans relâche. poursuivre les fautifs dans des collisions mortelles.

Le dévouement de Randolph Murdaugh III au service public et la lignée de la famille ont été célébrés lors de ses funérailles dimanche, y compris comment il; son père, Randolph “Buster” Murdaugh Jr.; et un grand-père, Randolph Murdaugh Sr., ont hérité de la profession d’avocat et ont tous été élus au même poste d’avocat.

“Pendant 87 années consécutives, trois générations de la famille Murdaugh ont été avocates du 14e circuit”, a déclaré son programme de funérailles, selon le journal The Island Packet de Hilton Head. “Ces 87 années de service dans un bureau, par la même famille, sont les plus longues de l’histoire des États-Unis.”

Un véhicule se trouve dans l’allée d’une maison le 8 juin 2021, dans le comté rural de Colleton, près d’Islandton, SC (Andrew J. Whitaker / AP)

Randolph Murdaugh III a servi cinq mandats en tant qu’avocat, sans opposition, avant de prendre sa retraite en 2005 et de retourner à sa pratique du droit, qui comprend deux de ses fils.

“Dans trois ans, je serais trop vieux”, a déclaré Murdaugh lorsqu’il a annoncé qu’il se retirait.

En 2018, le gouverneur Henry McMaster a décerné l’une des plus hautes distinctions civiles de l’État, l’Ordre du Palmetto, à Randolph Murdaugh III.

“Je suis un homme chanceux, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Murdaugh lors de la cérémonie, rejoint par son épouse, Elizabeth, et d’autres membres de la famille. « Si j’ai eu du succès dans ma vie, c’est parce que j’ai eu une bonne aide et un bon soutien. »

Randolph Murdaugh III a supervisé des procès pour des crimes graves, notamment le viol et le meurtre. Ceux qui le connaissaient disaient qu’il était un père de famille sympathique et loyal.

“Je ne connais personne dans ma vie qui ait aimé sa famille plus que Randolph Murdaugh”, aurait déclaré Perry Buckner, un juge à la retraite du 14e circuit, lors de ses funérailles.

Buckner a déclaré que Murdaugh lui avait dit un jour à quel point il aimait que ses petits-enfants restent dans sa résidence pendant que son fils Alex, procureur à temps partiel au bureau du procureur du 14e circuit, et sa belle-fille Margaret rénovaient leur maison.

Les liens puissants de la famille et les accusations de traitement spécial étaient à l’honneur au début de 2019, lorsque l’un des leurs a été accusé d’avoir causé la mort lors d’une nuit de consommation d’alcool par des mineurs.

Six personnes se trouvaient sur un bateau appartenant à Alex Murdaugh, dont son fils, Paul, qui aurait conduit à un moment donné, selon les dossiers de la police. Le bateau a percuté un pilotis sous un pont et les passagers, âgés de 18 à 20 ans, ont été éjectés.

L’un d’eux – Mallory Beach, 19 ans – n’a pas été retrouvé immédiatement. Son corps a été découvert sept jours plus tard.

Un rapport de police a indiqué que les adolescents étaient “grossièrement intoxiqués”. La famille de Beach a déposé une plainte pour mort injustifiée contre les Murdaugh et la chaîne de magasins de proximité qui aurait vendu l’alcool. Le procès se poursuivait depuis la semaine dernière.

Des rapports locaux après l’accident de bateau ont indiqué que la famille Murdaugh n’avait pas initialement coopéré à l’enquête des forces de l’ordre et que les agents n’avaient jamais fait subir à Paul Murdaugh de test d’alcoolémie, selon le ministère des Ressources naturelles de Caroline du Sud, qui a mené l’enquête. Murdaugh a plaidé non coupable à trois chefs d’accusation de navigation sous l’influence. Il avait souscrit un engagement personnel de 50 000 $ au moment de son décès.

La Division de l’application des lois de l’État a reconnu dans un communiqué la semaine dernière que « tout le monde a des questions et les rumeurs abondent » sur la mort de Paul et Margaret Murdaugh, mais elle a déclaré : « Nous ne pouvons et ne ferons rien qui pourrait compromettre l’intégrité de cette enquête et estime donc qu’il est inapproprié de commenter des détails pendant que cette enquête est en cours. »

Un avocat de la famille Beach a également exprimé ses condoléances aux Murdaugh – notant à quel point la tragédie avait à nouveau entrelacé les deux familles.

“Ayant subi la perte dévastatrice de leur propre fille, la famille prie pour que les Murdaugh puissent trouver un certain niveau de paix après cette perte tragique”, a déclaré un communiqué. “C’est leur espoir le plus sincère que quelqu’un se manifestera et coopérera avec les autorités afin que l’auteur de ces crimes insensés puisse être traduit en justice.”