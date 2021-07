Le meurtre sauvage de Biden et les accusations de Jim Crow 10z viral

Les libéraux se sont vantés que l’élection de Joe Biden signifiait un retour à une rhétorique présidentielle sobre et sobre et la fin des tweets méchants et désordonnés. Biden ne serait pas un diviseur, il serait un rassembleur pour faire avancer les choses. Cela ne ressemble en rien à la réalité actuelle. Mais lorsque Biden débloque des propos fous et brûlants, les médias sont des répéteurs favorables.

Le 16 juillet, le journaliste de NBC Peter Alexander a lancé une balle molle : « Sur la désinformation COVID, quel est votre message aux plateformes comme Facebook ? Biden a donné une réponse folle: “Ils tuent des gens.” Il l’a dit deux fois. NBC, ainsi que CBS et PBS, l’ont juste transmis – avec un certain refus de Facebook qu’ils étaient des meurtriers – et aucune vérification des faits ou réfutation républicaine n’a émergé. ABC l’a ignoré, comme si c’était embarrassant.

Après le week-end, Biden est bizarrement revenu. “Mon espoir est que Facebook, au lieu de prendre personnellement le fait que d’une manière ou d’une autre, je dis” Facebook tue des gens “, qu’ils fassent quelque chose contre la désinformation”, a déclaré Biden. C’est littéralement ce qu’il a dit – et les journalistes n’ont pas semblé trouver que c’était même impoli envers Facebook.

Le 13 juillet, le président a déchaîné un discours hyperbolique à Philadelphie sur les projets de loi sur l’intégrité du vote. Il a accusé les républicains de « une attaque contre la démocratie, une attaque contre la liberté, une attaque contre qui nous sommes en tant qu’Américains… C’est de la subversion électorale. C’est la menace la plus dangereuse pour le vote et l’intégrité d’élections libres et équitables de notre histoire.

Il a mutilé l’histoire : « Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile. Ce n’est pas une hyperbole. Et il a déclaré : « L’agression de Jim Crow au 21e siècle est réelle. C’est implacable, et nous allons le contester vigoureusement.

Biden peut donc suggérer que les républicains d’aujourd’hui sont comme les démocrates du Sud qui ont imposé un régime rigide de ségrégation raciale et de lynchage de la foule. Dans d’autres lieux, Biden a prétendu de manière vénéneuse que les républicains avaient fait « Jim Crow ressembler à Jim Eagle » et représenter « Jim Crow sous stéroïdes ».

Ce dernier discours mesquin et bavard a été salué par les présentateurs du réseau. David Muir sur ABC a vanté le président “d’exploser ce qu’il appelle des attaques contre les droits de vote”. Norah O’Donnell sur CBS a proclamé que Biden “s’exprimait avec force”. Sur NBC, Lester Holt a annoncé “Dans l’un de ses langages les plus forts à ce jour, le président Biden a fustigé aujourd’hui les efforts des républicains pour restreindre l’accès au vote comme anti-américain et un test de notre démocratie”.

La première page du New York Times du lendemain faisait la une « Biden dépeint un droit de vote comme étant assiégé.» La jonque « Jim Crow » a été citée dans le tout dernier paragraphe.

Cinq jours plus tard, la modératrice d’ABC This Week, Martha Raddatz, faisait toujours l’éloge de cette attaque comme « un discours très passionné pour défendre les droits de vote », et la chef du bureau d’AP Washington, Julie Pace, a ajouté « rhétoriquement, Biden dit toutes les bonnes choses que les démocrates veulent faire. écouter.” Mais tous deux ont admis que la pression des démocrates pour leur «Loi pour le peuple» est morte dans l’eau.

Suffisamment de temps s’est écoulé pour évaluer les performances des vérificateurs des faits lors de ce discours sauvage sur l’« assaut de Jim Crow ». AP Fact Check l’avait-il ? Non. L’équipe CNN « Facts First » ? Non. Le « Vérificateur des faits » du Washington Post ? Non. FactCheck.org ? Non. Snopes.com ? Non. PolitiFact ? Non.

Étonnamment, PolitiFact a vérifié une déclaration dans ce discours – Biden proclamant «En 2020, plus de gens ont voté en Amérique que jamais dans l’histoire de l’Amérique.» Ils lui ont attribué une note « Mostly True » pour cela.

Il s’agit d’un modèle continu. Les soi-disant « vérificateurs de faits indépendants » ont donné à Biden un laissez-passer gratuit pour salir les républicains avec un pinceau « Jim Crow ». Il est juste que Biden les accuse de la pire attaque contre les droits de vote depuis la guerre civile. Il n’est pas contrôlé par les journalistes. Il est félicité pour “s’exprimer avec force”.