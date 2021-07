Le meurtrier condamné William Darby gagne toujours un chèque de paie de la police 10z viral

Un service de police de l’Alabama continue de payer le salaire d’un officier qui a été reconnu coupable de meurtre en mai pour avoir abattu un homme suicidaire au visage avec un fusil de chasse, a rapporté AL.com jeudi.

Selon le rapport, l’officier William Ben Darby, qui est actuellement en liberté sous caution en attendant une audience de détermination de la peine, reste employé par le service de police de Huntsville même si son certificat d’application de la loi a été retiré après qu’un jury l’a reconnu à l’unanimité coupable du meurtre d’un homme de 49 ans. Jeffery Parker en avril 2018.

Grâce à une demande de la Freedom of Information Act (FOIA), le point de vente a pu obtenir des documents montrant que, au cours des deux derniers mois, Darby avait été en congé de maladie en vertu de la loi fédérale sur le congé familial et médical (FMLA), une loi sur le travail assurant la protection de l’emploi. et les congés sans solde pour les besoins familiaux et médicaux qualifiés des employés. Ces dossiers montrent que Darby a reçu un chèque de paie avant impôts de 2 162 $ toutes les deux semaines.

AL.com a également découvert qu’un message envoyé par le chef de la police de Huntsville Mark McMurraycompte de messagerie électronique de demandant aux employés de donner des congés à un employé non identifié qui souffrait d’un problème de santé non identifié. Le courriel a été envoyé le 20 mai, le jour même où la ville de Huntsville a annoncé que Darby avait été mis en congé.

“Nous avons un employé qui aimerait recevoir un congé donné mais a choisi de laisser son nom et son état de santé hors de la demande”, indique l’e-mail. « Si vous souhaitez faire un don de congé, veuillez remplir le formulaire de demande de don de congé ci-joint pour un destinataire anonyme et le soumettre à mon bureau pour traitement. »

La publication a déclaré que Darby, qui a été condamné le 7 mai, semble être l’employé anonyme. Cependant, McMurray a déclaré à AL.com qu’il ne connaissait pas l’identité de l’employé et a nié avoir envoyé l’e-mail. Lorsqu’on lui a montré que l’e-mail avait été envoyé depuis son compte, McMurray a déclaré qu’il aurait pu être envoyé par sa secrétaire.

S’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, un vétéran de 20 ans du département a déclaré à AL.com que l’e-mail était la première demande de don de temps accumulé à un collègue qu’il avait vu au cours de sa carrière.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, McMurray a critiqué la décision unanime du jury de condamner Darby en mai, affirmant qu’il ne croyait pas que Darby était un meurtrier.

«Les agents sont obligés de prendre des décisions en une fraction de seconde chaque jour, et l’agent Darby croyait que sa vie et celle d’autres agents étaient en danger. Toute situation qui implique une perte de vie est tragique. Nos pensées vont à toutes les personnes impliquées. »

Officier Genisha Pegues a témoigné au procès qu’elle et l’agent Justin Beckles est arrivé au domicile de Parker avant que Darby n’arrive sur les lieux. Pegues a vu Parker tenir un pistolet sur sa tête. Elle a déclaré qu’elle avait essayé de « désamorcer la situation » tout en « se tenant dans l’embrasure d’une porte », a rapporté WHNT, affilié à Huntsville CBS, lors d’un résumé du témoignage (nous citons la station de télévision, pas le témoignage textuel). Son arme était “dégainée mais pas pointée sur Parker”.

Darby est arrivé avec un fusil de chasse. Selon Pegues, Darby “a crié à Parker de laisser tomber son arme” et “lui a crié de pointer son arme sur Parker”, a poursuivi le reportage (encore une fois, citant la station, pas le témoignage).

Les images de la caméra corporelle citées par AL.com indiquaient que Darby avait ordonné à Pegues de “pointer votre putain de pistolet sur lui”.

“Pegues a déclaré que Parker est resté calme après l’arrivée de Darby et a gardé son arme pointée sur sa propre tête”, a poursuivi le reportage de la chaîne de télévision. “Elle a témoigné qu’elle avait dit à Parker de baisser son arme parce qu’elle ne voulait pas qu’il lui arrive quelque chose, et Darby lui a tiré une balle dans le visage quelques secondes plus tard.”

Darby a déclaré dans une déclaration officielle à son département qu’il pensait initialement que Pegues n’avait pas une couverture adéquate et ne se protégeait pas correctement. Il a dit dans cette interview interne qu’il n’allait pas “deviner” ses actions. Les images de la caméra corporelle ont montré qu’il n’était resté dans la maison que 11 secondes avant de tirer le coup fatal.

La succession de Parker poursuit actuellement Darby et la ville dans un procès pour mort injustifiée.

