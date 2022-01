Le meurtrier de George Floyd, Derek Chauvin, mène une vie lugubre derrière les barreaux

Derek Chauvin subit les conséquences de ses actes, menant une vie lugubre en prison, sous une sécurité intense et avec peu de libertés… un destin qu’il s’est scellé.

Chauvin est enfermé depuis 8 mois maintenant dans l’unité de contrôle administratif, un secteur de logements restrictifs avec une sécurité étendue à l’intérieur de l’établissement correctionnel du Minnesota-Oak Park Heights. Il a des caméras de surveillance à chacun de ses mouvements et le personnel pénitentiaire le surveille toutes les 30 minutes.

Un représentant de l’établissement nous dit que Chauvin reste isolé, sans opportunités d’emploi, programmes éducatifs ou contact avec d’autres détenus. Non seulement ça… il se douche, mange, va aux toilettes et dort tous dans la même cellule. On nous dit qu’il passe environ une heure par jour à l’extérieur de sa cellule pour faire de l’exercice.

Bien que la vie derrière les barreaux puisse être nulle, elle ne parvient pas à créer de la sympathie compte tenu de ce qu’il a fait pour George Floyd en mai 2020.

En juin 2021, Chauvin était condamné à 22,5 ans pour le meurtre de George Floyd. Il a plaidé coupable dans une affaire fédérale correspondante et attend une condamnation pour violation des droits civils de Floyd, et ce crime est d’une durée maximale de 25 ans. Une fois condamné, il sera placé dans un établissement permanent.