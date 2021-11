Le meurtrier de la Vila Olímpica décède après avoir reçu une balle dans la tête

19/11/2021

Valentin Moreno, reconnu coupable du crime de la Vila Olímpica de Barcelona, Il est décédé ce vendredi après-midi à l’hôpital allemand de Trias, où il a été admis après avoir reçu une balle dans la tête. cette aube passée. Selon les sources consultées par ce journal, ce sont les agents du centre de santé de Can Ruti lui-même qui ont alerté les Mossos d’Esquadra minutes après avoir reçu Moreno et découvert qu’il avait été blessé par une arme à feu.

La police catalane a activé ses enquêteurs à ce moment-là pour découvrir ce qui s’est passé et a également informé le reste des patrouilles pour tenter d’arrêter l’homme qui a tiré sur Moreno, qui était en liberté. La première information indique que les événements se seraient produits dans le Rue de Tarragone à Sant Adrià de Besòs et quelques minutes après minuit. Un individu se serait approché de Moreno et aurait ouvert le feu sur la victime, qui gisait au sol.

Condamné pour meurtre et violence raciste

Valentín Moreno Gómez a été jugé pour la première fois pour le meurtre de Carlos Javier Robledo Peña, 22 ans, survenu le 1er avril 2000, connu sous le nom de crime de Vila Olímpica. Lorsque l’homicide a été commis, auquel ont participé six autres personnes, Moreno était mineur – il a eu 18 ans en quelques heures – et la justice des mineurs lui a été appliquée. Un juge a imposé 12 ans d’internement dans un centre pour mineurs et le tribunal de Barcelone a réduit son séjour à huit ans et trois autres années de probation. Le 9 janvier 2009, Moreno a également été impliqué dans une agression raciste menée par l’équipe de Bada Bing -qui serait composée de personnes appartenant à la faction Casuals des Boixos Nois, selon une ordonnance judiciaire »- contre le Rosario Central équipe, composée de joueurs de différentes nationalités.