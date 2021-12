Le meurtrier macho présumé d’Elche a crié qu’il voulait voir sa fille, selon des voisins

30/12/2021 à 14h00 CET

JR Esquinas, .

Un voisin qui a entendu plusieurs coups de fusil d’assaut AK 47 utilisé contre la Police par l’homme recherché pour le crime sexiste à Elche lors de son retranchement avec des otages, il a d’abord pensé qu’il s’agissait de pétards lancés en pleine matinée.

Cette femme, qui vit dans une maison proche du lieu des événements, a rapporté que entendu trois coups de feu ainsi que des cris provenant de l’intérieur de la maison où le présumé meurtrier machiste détenait trois femmes et un homme.

Selon ce récit, le détenu a crié à 5h30 du matin qu’il voulait voir « sa fille » tandis qu’une autre personne a répondu de l’intérieur que si la police l’attrapait Je ne pouvais le faire qu’en prison.

La voisine a indiqué avoir vu par sa fenêtre un déploiement de nombreux policiers qui s’est terminé par l’arrestation de l’individu, dont il est « heureux » après avoir appris qu’il était l’homme recherché pour avoir prétendument assassiné par balle dans ta tête le dernier jour de Noël à ton partenaire, une jeune fille paraguayenne de 25 ans qui orphelins un garçon de 10 ans et une fille de 3 ans.

Un autre voisin de cette avenue du quartier Carrús de Elche a également commenté aux médias qu’il avait vu comment le détenu, menotté, avait été introduit dans une voiture de police vers 5h30, et qu’il y avait de nombreux policiers, à la fois en uniforme et en civil.

Rosa, une voisine de l’immeuble où le meurtrier présumé de Yolanda a été arrêté ce matin, a assuré que a confondu les coups de feu avec un couvercle de conteneur tombant. « Comment allions-nous imaginer que cet homme était là ?, s’est-elle demandé ce matin entourée de journalistes. L’immeuble de la rue Ausías March à Elche, dans le quartier Carrús, où il a été arrêté après une fusillade avec la police contre lui. meurtrier, avait au moins deux étages vides. Les agents ont réussi à évacuer les quatre personnes qui étaient détenues contre leur gré avant de négocier leur reddition, bien qu’il y ait eu une série de coups de feu que les policiers préciseront dans un comparution ce jeudi au commissariat.

Aux petites heures du matin, seuls trois voisins ont accédé à l’immeuble et l’attente était maximale aux portes de l’immeuble, puisqu’une bonne partie des habitants du quartier assurent à ce journal qu’ils n’ont entendu aucun bruit suspect pendant la nuit, malgré la fusillade. Cependant, oui il y a ceux qui ont entendu des cris, comme dans le cas de Tomas Moya Cruz, qui habite juste en face de l’endroit où le meurtrier présumé s’est barricadé. « J’ai entendu du bruit ce soir, plusieurs cris, et puis les coups que je pensais être des fusées« , précise.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’il était si proche de nous», a déclaré Saira Venté, qui habite dans le même pâté de maisons, et qui a été très surprise en voyant le déploiement de la police car elle affirme n’avoir ressenti aucun bruit. C’était la phrase la plus répétée ce matin dans les environs de l’Avenida de la Libertad.

« Je n’aurais pas pensé qu’il viendrait ici, nous pensions qu’il se cachait dans le quartier », a expliqué Mari Carmen, une voisine de Los Palmerales, où le meurtre a eu lieu. Cette habitante indique qu’elle connaissait le meurtrier présumé depuis qu’il était petit, bien qu’elle n’ait eu aucun lien avec lui, elle le connaissait pour le voir dans le quartier. « Ce voisin assure que son comportement devenait de plus en plus violent et il en profite pour dénoncer la situation qu’ils vivent à Los Palmerales, où il dit que la coexistence de quartier s’est détériorée.

D’autres voisins ont affirmé avoir entendu des bruits toute la nuit, bien que la police nationale ait agi dans le plus grand secret.

A cette époque le quartier est plein de voisins et d’agents qui arpentent la maison. Plusieurs personnes, prétendument celles qui étaient détenues dans le bâtiment, ont été emmenées à l’hôpital général d’Elche et plus tard au commissariat où elles témoigneront de ces événements. Pour le moment, on ne sait pas s’il y a plus de détenus, bien que certaines sources suggèrent que l’homme arrêté a pu s’évader pendant trois jours. jeà la police nationale avec une sorte d’aide car ils n’ont pas quitté la ville.

La présence des agents dans la maison pourrait tenter d’établir ce qu’il a fait pendant ce temps.

La jeune Yolanda a reçu une balle dans la tête à bout portant. Selon le rapport médico-légal préliminaire, avec une arme de poing, probablement falsifiée, et une balle de 9 mm. Le meurtrier s’est enfui des lieux du crime, bien que certaines sources suggèrent qu’il a d’abord tenté de se rendre. La Police expliquera probablement ces faits dans quelques minutes. Pendant trois jours, il a se cachait et s’est fait tirer dessus par des agents, comme l’a assuré la Sous-délégation du Gouvernement. Depuis que les agents ont découvert où il se cachait, au domicile de son ex-conjointe, avec qui il a un fils de 18 mois, ils ont encerclé la propriété, située rue Ausías March, à Elche, au milieu de la Carrús, sachant que plusieurs personnes étaient détenues à l’intérieur.