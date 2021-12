Le meurtrier macho présumé d’Elche arrêté après s’être barricadé dans une maison

30/12/2021

Le à 09:50 CET

Mercedes Gallego, M. Alarcon

Des agents du commissariat de police nationale d’Elche arrêtés ce matin à le partenaire de la femme dont le corps a été localisé avec une balle dans la tête dans un appartement en ville le jour de Noël.

L’homme de 21 ans a été arrêté sur l’Avenida Ausiàs March à Elche, où son ex-partenaire vivait et une fille de 18 mois qu’ils avaient en commun. Aucun des deux n’était là à ce moment-là, mais il y avait d’autres colocataires de la femme que le meurtrier présumé a pris en otage mais que la police a réussi à évacuer par une maison voisine. L’arrestation a eu lieu après avoir clôturé le bâtiment où le jeune homme s’était barricadé, ce qui a tiré plusieurs coups de fusil d’épaule.

Le jeune homme était armé et barricadé et dans l’arrestation il y a eu un échange de coups de feu, en plus des négociations, aucun blessé n’a été enregistré.

La personne arrêtée était portée disparue depuis la découverte du corps de Yolanda, une jeune fille de 25 ans de nationalité paraguayenne qui avait à peine un an vivant à Elche avec une partie de sa famille. Elle a eu deux enfants, un 9 ans ici et une fille de 3 ans dans son pays.

Le jeune nou vécu avec son meurtrier présumé, avec qui il a eu une relation sporadique.

Il n’y a eu aucune plainte pour violence sexiste bien que la détenue ait un dossier d’autres crimes.

La police a appris où se trouvait le meurtrier présumé après avoir reçu un appel de un ex-colocataire de la mère de sa fille avertissant que la porte avait été forcée de la maison.

Après avoir été localisé, la police a activé le protocole d’action en cas d’incident critique et il a mandaté toutes les troupes spécialisées dans la résolution de ce type de situation, dont l’intervention n’a finalement pas été précise puisque l’arrestation a eu lieu auparavant.

Le jeune homme, qui habitait le sol où le corps sans vie de Yolanda a été retrouvé, sera mis à la disposition du président du tribunal d’instruction numéro 5 d’Elche, qui instruit cette affaire.