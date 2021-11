Le meurtrier présumé de l’enfant de Lardero (La Rioja) sera transféré à la prison de Ségovie

11/03/2021 à 21:46 CET

Le meurtrier présumé du garçon de 9 ans de Lardero (La Rioja), Francisco Javier Almeida, sera transféré à Centre pénitentiaire de Ségovie, comme l’a confirmé la Sous-délégation du Gouvernement. Almeida, 54 ans, est en prison à Logroño depuis dimanche dernier, suite à la décision du chef de la Tribunal d’instruction numéro 2 de Logroño, qui a décrété prison sans caution pour un crime présumé de meurtre.

Institutions pénitentiaires a décidé de procéder au transfert de Francisco Javier Almeida vers un autre centre pénitentiaire, de la prison de Logroño et ce sera à Centre pénitentiaire de Perogordo, à Ségovie. La subdélégation du gouvernement dans cette province a confirmé la nouvelle mais pas quand le transfert du présumé meurtrier du petit Alex, 9 ans, aura lieu.

