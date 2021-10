Le meurtrier présumé du garçon de Lardero va au tribunal

31/10/2021 à 11h35 CET

PE

La personne arrêtée pour le meurtre du mineur de neuf ans de Lardero (La Rioja) vient d’être traduite en justice. La procédure et l’auteur présumé des faits ont été prononcés dans le Juge d’instruction numéro 2 de Logroño, comme le rapporte la Garde civile.

La Garde civile de La Rioja a transféré le meurtrier présumé de Lardero, neuf ans, de la caserne – où il se trouvait depuis jeudi dernier – au tribunaux de Logroño où, vraisemblablement, il fera une déclaration dans les prochaines heures. Le meurtrier présumé du mineur est parti vers 10h30 à l’intérieur d’une voiture de la Garde civile escorté par un autre véhicule sur le chemin du tribunal.

Les faits

Jeudi dernier, un homme a été arrêté après la mort d’un garçon de 9 ans à Lardero (La Rioja). Les événements ont eu lieu vers 20 h 25 jeudi lorsqu’un appel a été reçu via le 112 indiquant le disparition du mineur, près de Villa Patro. De plus, et selon des témoins, ils ont manifesté comment « un homme a pris l’enfant par tromperie ».

Plus tard, la garde civile et la police locale de Lardero se sont rendues sur les lieux et, quelques minutes plus tard, la patrouille de la garde civile de Villamediana a prévenu et appelé une ambulance. « en trouvant le mineur dans un état très grave et inconscient avec un homme » à l’intérieur d’un portail de la ville.

Une fois l’ambulance arrivée sur les lieux ils ont essayé de réanimer le mineur sans succès et mourant sur les lieux. En ce moment.

Après avoir appris l’événement, de nombreux habitants de la commune se sont rendus aux abords dudit quartier de Lardero où la tension qui montait à chaque minute était évidente et, lorsque la voiture de police aurait quitté les lieux avec le détenu à l’intérieur, de nombreuses insultes et cris ont été entendus contre le meurtrier présumé.

Enfin, le travail des forces et organes de sécurité de l’État évité des situations plus graves et le détenu a quitté le garage de l’immeuble où les faits se sont déroulés dans un véhicule de police.

Le détenu

Le détenu est un homme de 54 ans, un habitant de Lardero, et avec antécédents d’agression sexuelle en 1993, pour laquelle il a été condamné à sept ans de prison, et pour meurtre et agression sexuelle, en août 1998, condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans.

En 2020, comme l’a confirmé la délégation gouvernementale, il a été transféré d’une autre prison au centre pénitentiaire de Logroño et Il a été libéré sur parole le 8 avril 2020. La peine a expiré le 17 août 2023.

De son côté, la délégation gouvernementale a tenu à préciser les informations parues sur les réseaux sociaux à propos de la plainte d’un incident similaire dans la police.

À ce stade, expliquent-ils, en date du 25 octobre 2021, Il est signalé à la Garde civile à la Villamediana de Iregua Post qu’à l’école Villa Patro de Lardero uUn garçon a invité une fille à aller jouer avec sa fille, ce à quoi elle n’était pas d’accord. Les données fournies dans la réclamation Ils n’ont pas permis à l’auteur d’être identifié ou lié à la personne arrêtée ce samedi et il n’y a pas d’autres faits similaires.