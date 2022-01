Le meurtrier présumé du jeune Dolph dit qu’il se rend

L’homme soupçonné d’avoir abattu jeune dauphin dit qu’il brandit le drapeau blanc aux autorités sur les accusations portées contre lui – des accusations dont il dit qu’il est innocent.

23 ans Justin Johnson s’est rendu sur sa page de médias sociaux samedi pour à la fois professer son innocence et annoncer qu’il se transformerait en flics. La partie étrange… il dit qu’il ne le fera pas avant lundi.

En utilisant son compte de rap IG, sous le nom de scène Straight Drop, Johnson écrit … Peu de temps avant ce message, il a publié une vidéo d’un bulletin d’information local qui couvrait ses antécédents criminels … qui comprenait une interview avec un juge d’un tribunal pénal du comté de Shelby, TN.

Le juge raconte comment Johnson s’était déjà comporté dans une affaire distincte, donnant l’impression qu’il était conforme et, plus tard, un prisonnier bien élevé après avoir accepté son sort … pour être libéré sous probation plus tôt. Johnson semble penser que les paroles du juge ici se portent en fait garantes de son personnage, car il a écrit… « La prochaine fois, publiez le VRAI… BS cul Blogs ».

Bien sûr, le calendrier de Johnson consistant à prendre le week-end pour lui-même ne va certainement pas voler avec les fédéraux … qui le poursuivent activement dans une chasse à l’homme en ce moment, et ne veulent probablement pas attendre jusqu’à lundi pour avoir le gars dans leur garde.

On ne sait pas où se trouve Johnson pour le moment, mais il a évidemment accès à sa page Instagram, et probablement aussi à son téléphone. De la même manière, il a également échappé aux flics jusqu’à présent – ​​alors peut-être qu’il est vraiment dans son propre emploi du temps à ce stade.

Comme nous l’avons signalé … Johnson a été annoncé comme le principal suspect dans le meurtre de Dolph, et il est actuellement recherché pour une multitude d’accusations, y compris le meurtre au premier degré.

Il semble également avoir tourné une vidéo musicale il était une fois dans la même maison où les autorités ont récupéré ce qu’elles croyaient être le véhicule de fuite utilisé le jour où Dolph était abattu et tué.

Nous avons contacté le US Marshals Service et le Tennessee Bureau of Investigation … jusqu’à présent, aucun retour.