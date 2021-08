Le Mexicain “Botis” Ceja, avec 16 ans fait ses débuts avec triomphe et va pour plus

in

Luis Manuel Ceja, 16 ans, a fait des débuts triomphants, a remercié Alejandro Reyes, Armando Huitron et son épouse Maricarmen pour leur soutien.

Le 23 juillet à la López Mateos Arena, à Tlalnepantla, le jeune Luis Manuel Ceja a fait ses débuts dans la boxe payante, après avoir battu Víctor Manuel Castillo, petit-fils de l’ancien champion du monde Jesús Castillo, dans ce qui fut un combat riche en émotions, coups de tous calibres et surtout, au goût du public qui a applaudi le dévouement des deux boxeurs.

À 16 ans, Manuel Ceja sait que ce n’est que le début, donc avoir de la discipline, s’entraîner dur et s’éloigner des mauvaises influences font partie du succès de chaque athlète pour atteindre la célébrité.

« J’étais nerveux à mes débuts, voir des gens dans l’Arène est imposant. Je ne me sentais pas cent. Les gens s’imposent. Mais Dieu merci, nous avons gagné le combat et maintenant nous attendons le prochain combat », a commenté le boxeur adolescent avec un certain culot.

Formé sous la baguette d’Armando Huitron et d’Everardo González, le surnommé “Botis” a également rappelé qu’à ses débuts il n’avait jamais entendu – en raison de sa nervosité – les consignes de son professeur.

« Je me suis battu uniquement parce que j’étais déjà sur le ring. Les gens m’imposent et m’ont donné le fameux trac, alors au moment du combat, je laisserais tomber les coups que l’on a déjà mémorisés. Tout était rapide, avec beaucoup d’adrénaline, je sentais déjà que c’était pour débuter en boxe (rires)”, a-t-il reconnu.

Luis Manuel a également souligné que grâce aux séances d’entraînement qu’il a eues au gymnase de Sport Boxing que Ramón Euroza dirige bien, il a été très utile.

“Je remercie Alejandro Reyes de Divided Decision pour l’opportunité de faire ses débuts dans la fonction le 23 juillet, également à son équipe de travail, pour entraîner Ramón Euroza, car nous avons boxé dans son gymnase avec ses combattants et c’était beaucoup d’apprentissage”, a-t-il conclu.