Le Mexicain Bryan Flores travaille à plein régime pour son procès stellaire

Habitué aux intempéries de sa ville natale de Ciudad Juárez, l’invaincu Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores travaille au mieux de ses capacités à Hermosillo ; un endroit où le thermomètre avoisine les 35 degrés Celsius mais cela ne vous empêche pas de suivre l’entraînement quotidien ardu que votre équipe de travail a programmé pour vous.

Flores Favela, invaincu en 26 combats, est un combattant représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; et il est sous les ordres d’Alfredo Caballero pour ce qui sera son quatrième costume en tant que star le 16 juillet au gymnase municipal Josué Neri Santos de Ciudad Juárez.

Bryan Roberto, qui était une équipe nationale de jeunes, vient à ce combat après avoir joué dans un combat passionnant dans la capitale mexicaine, où il a battu Jorge ‘Estruendo’ Sánchez par KO, réussissant à améliorer son record à 26 victoires avec 16 chloroformes et zéro perte .

Flores, 24 ans, sait qu’il n’y a pas d’autre moyen que la discipline et le travail acharné pour réaliser son rêve, et il est prêt à faire le sacrifice nécessaire pour arriver dans les meilleures conditions pour son combat le mois prochain, il assure aussi avoir fait un très bon match avec Caballero car ils partagent la philosophie gagnante et l’effort constant.

La carte spectaculaire “He’s Back!” qui sera diffusée dans toute l’Amérique latine via “Friday Fight Night” d’ESPN KnockOut et qui est une méga production de Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions, aura un autre affrontement de cris lorsqu’ils s’affronteront. un duel de pouvoir à pouvoir, la championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez et Diana ‘La Bonita’ Fernández de Juarez en combat où la ceinture super mouche du World Boxing Council sera en litige, en plus de la participation du populaire Mirna Sánchez.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón.