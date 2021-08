Le mexicain ‘Chihuas’ Rodríguez se lance dans le voyage pour la couronne au Japon

in

(Photo : Fourni)

Avec une équipe de travail dirigée par Memo Rocha, Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez de Monterrey cherchera son troisième titre dans différentes catégories le 1er septembre, lorsqu’il affrontera le quadruple champion du monde Kazuto Ioka à Tokyo, Japon, dans un duel valable pour l’absolu ceinture des super mouches approuvée par la WBO.

Rodríguez Tamayo, parti vers minuit ce samedi, en direction de l’Extrême-Orient, sûr de profiter de l’opportunité tant attendue de revenir sur le trône ; alors il a assuré qu’il respectait le champion en tant que tel, mais seulement en dessous du ring.

Le combattant représenté par Promociones del Pueblo par Oswaldo Küchle, Cancún Boxing par Pepe Gómez et Boxing Time par Memo Rocha ; Il a entrepris le voyage avec l’attitude positive qui le caractérise, affirmant que le temps de s’acclimater est l’idéal et que la seule chose qui lui passe par la tête est de rentrer chez lui en champion et de donner cette ceinture à sa famille.

Avec une marque de 24 KO en 34 victoires, l’idole de Santa Catarina, Nuevo León ; Il a souligné que la clé sera d’attaquer Ioka de manière ordonnée dès le début, et qu’il espère maintenir le rythme du combat grâce au camp en hauteur qu’il a effectué au centre de cérémonie Otomí pendant 40 jours à plus de 3 200 mètres d’altitude. niveau de la mer.

Enfin les ‘Chihuas’ ont souligné qu’en bon Mexicain il laissera son âme sur le ring car il sait qu’il ne sera pas seul et que de nombreux fans seront dévoilés le 1er septembre pour le voir combattre, et qu’il n’en a pas l’intention faire échouer ceux qui lui ont fait confiance.