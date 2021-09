Le Mexicain “Colorado” Rejón pour les dix invaincus samedi à domicile

in

L’un des espoirs les plus prometteurs du riche foyer de boxe du Yucatán, Zaid “Colorado” Rejón, cherchera à rester invaincu lors de son dixième combat, samedi prochain, au Deportivo La Inalámbrica de Mérida.

Rejón (9-0-0, 6 ko’s) affrontera Ricardo « Speedy » González (4-5-0, 1 ko) de Cancun en 6 rounds au poids plume, dans la partie préliminaire de la fonction multi-étoiles que Max Boxing affrontera. présente en partenariat avec Zanfer, et qui sera diffusée par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Rejón a fait ses débuts en mars 2020, et malgré une année compliquée en raison des restrictions de la pandémie, il a eu l’occasion de se battre cinq fois cette année-là.

Dans ce 2021, samedi prochain sera sa cinquième présentation, et dans ses derniers combats, il a fait preuve de plus de boxe, de ressources et de patience. Tres de sus últimas cuatro peleas las ha ganado por decisión, y dos de ellas han sido ante invictos, Erik Chávez (5-0-0) el pasado mes de mayo y Carlos García (6-0-0) en su más reciente presentación , en juin.

Son rival à son tour, le “Speedy” González, va disputer son troisième concours de l’année, et lors des deux précédents, il a également affronté des rivaux invaincus, donc un duel de puissance à puissance est attendu.

Ils partageront l’affiche avec Rejón, d’autres prospects séduisants du Yucatan, qui chercheront à profiter de cette fonction multi-étoiles pour faire un pas en avant dans leurs carrières respectives.

Hafit « Lobo » Talavera (7-0-0, 1 KO) affronte Héctor « Muy » Rivera (2-7-0, 1 KO) en 6 rounds au Super Bantamweight. Francisco “Pulga” Araujo (6-0-0, 5 ko’s) rencontrera Brandon “Caballito” Gallardo (3-3-1, 1 ko) à 4 tours à Minimosca. Et Ángel Patron (4-0-0, 3 ko) affrontera Edgar « Cañonero » León de Veracruz (2-3-0, 2 ko) après 4 chapitres à Pluma.

Le spectacle sera mené par le double champion international, David « Rey » Picasso (17-0-1, 7 ko), qui affrontera le toujours spectaculaire Alfredo « Rambo King » Mejía (15-3-3, 6 ko) à 10 agressions contre les super poids coq.

Dans des combats de renfort qui pourraient « voler la vedette », Rafael « Divino » Espinoza (16-0-0, 13 ko) affrontera Bryan Mercado (8-1-1, 4 ko) et Cristian « Kiki » Olivo (17-0 -1, 7 ko) revient à Jonathan « Fénix » Aguilar (20-10-0, 15 ko) en 8 manches en Super Coq.

La fonction de Max Boxing et Zanfer, ce samedi au Deportivo La Inalámbrica de Mérida, sera accessible au public, conformément aux protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission de boxe de Mérida.