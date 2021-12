Le Mexicain Eddie Reynoso continue de soutenir son peuple

En son nom, son père « Chepo » Reynoso a apporté son soutien aux enfants et aux jeunes de Fresnillo, et promet d’équiper une salle de sport.

Eddie Reynoso continue de soutenir les personnes qui en ont besoin.Mardi matin, son père, l’éminent entraîneur José « Chepo » Reynoso, en tant que son représentant, a donné des uniformes à une école de football pour enfants défavorisés à Fresnillo, Zacatecas.

Accompagnant le gouverneur de l’État de Zacatecas, David Monreal, Don « Chepo » Reynoso, a apporté son soutien aux enfants et aux jeunes à faible revenu avec le don de 60 uniformes de football.

Le gouverneur de l’État a promis de construire, avec Don « Chepo », une salle de boxe, au profit d’un large secteur de jeunes marginalisés, qui cherchent avec la boxe à avoir une opportunité de s’améliorer.

De même, le gouverneur David Monreal a donné des équipements sportifs à près d’une centaine d’athlètes jeunes et enthousiastes, avec lesquels il est envisagé de les promouvoir dans le sport et loin du fléau des addictions.

Eddie et son père José Reynoso sont les hommes qui ont fait de Saúl « Canelo » Álvarez le meilleur boxeur livre pour livre, ce qui leur a permis de se positionner au sommet.

Dans le cas d’Eddie Reynoso, les exploits réalisés dans le sport des poings tout au long de ce calendrier, lui ont permis de se voir décerner pour la deuxième année consécutive la nomination de « Meilleur entraîneur de l’année » par le World Boxing Council.

Eddy Reynoso, depuis plus d’une décennie maintenant, est chargé de diriger « Canelo » lvarez et d’autres combattants, il dit qu’il est reconnaissant pour la vie, une situation qui l’amène à partager ses réalisations en soutenant ceux qui en ont le plus besoin, caractérisant lui-même par son travail altruiste.

