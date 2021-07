Le Mexicain “Jaguar” Mejía est signalé prêt pour son duel contre son compatriote Bañuelos

Quel que soit l’âge, vous pouvez monter sur le ring, “Jaguar” Mejía pour démontrer ses conditions

Le but est de faire comprendre que l’âge n’a pas d’importance pour monter sur le ring, tant que vous maintenez une bonne santé, des capacités physiques et techniques. C’est ce qu’a déclaré l’ancien champion national des poids welters et super welters, Rodrigo “Jaguar” Mejía, qui le 23 juillet à la López Mateos Arena, à Tlalnepantla, État de Mexico, affrontera Ricardo Bañuelos en dix rounds chez les super welters.

Le joueur de 41 ans remettra les gants après une pause de trois ans. En se demandant pourquoi la décision de revenir sur le ring, le “Jaguar” a indiqué :

“C’est pour le plaisir”, a-t-il déclaré d’une manière confiante et énergique, “et pour montrer qu’à mon âge, vous pouvez concourir dans n’importe quel domaine de la société, que ce soit dans le sport ou dans un autre travail”, a-t-il déclaré.

L’affrontement entre Bañuelos et Mejía correspond à celui présenté en association avec Decision Divided et Silva Boxing, les fans pourront donc acheter leurs billets au prix de 500 et 250 pesos. De plus, l’ancien champion du monde Moisés Fuentes fait également son retour contre Iván Meneses à dix rounds en poids coq.

«Je sais seulement pour Bañuelos qu’il est un champion national des super-welters (le titre ne sera pas contesté). Le but est de faire un combat propre et excitant pour les fans. Bañuelos est plus grand que moi… je suis plutôt l’abréviation de la division des super poids welters. J’ai donc dû me battre devant beaucoup ; ce n’est plus nouveau pour moi. Je me sens capable de le battre », a-t-il ajouté.

L’ancien double monarque national, Rodrigo Mejía, entouré des perspectives qui l’ont aidé à boxer, ainsi que son élève Abner Molina

Quel que soit le résultat, Mejía a déjà pris la décision de se retirer définitivement.

« Dans cette même fonction, un de mes élèves de mon gymnase, le Jaguar Boxing Gym, qui se trouve dans le quartier de San Rafael, fait ses débuts. Son nom est Abner Molina et il fait ses débuts en poids welter à 21 ans. Je vais me consacrer à devenir coach ; d’avoir la serviette dans le coin des boxeurs », a-t-il terminé.

Le “Jaguar” a conclu son entraînement par une solide séance de sparring, où il a boxé quatre rounds avec Luis Ocampo, Jonathan Castillo et Alan Rosas, pour compléter les douze rounds rugissants de sparring, au gymnase de Sport Boxing de l’ancien champion national Ramón Euroza.

(Photo : Fourni)