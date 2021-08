Le Mexicain Johan lvarez fait match nul à domicile

in

Johan Álvarez était à quelques secondes de remporter sa troisième victoire grâce au « chloroforme pur », et a dû se contenter d’un match nul solomonique, lorsqu’il a affronté un adversaire courageux et expérimenté comme l’a fait Manuel « Meño » Rojas, ce vendredi soir dans le Mayor Dôme du Code de Guadalajara, Jalisco.

Enhardi et désireux de frimer chez lui et devant les siens, le neveu du meilleur livre pour livre du moment, Saúl “Canelo” lvarez, a bravement affronté et jeté Manuel Rojas dans un duel accepté à quatre tours en super poids plume.

La cloche qui annonçait le début de la rixe n’avait pas fini de sonner, et les deux combattants se sont livrés à un va-et-vient franc et tonitruant, une bataille qui dès le début fut très compétitive.

Poussé par le soutien de son peuple, Johan Álvarez s’est lancé avec tout à la recherche de clôturer le match avec un tambour battant, c’est précisément à la fin du quatrième épisode qu’avec une formidable combinaison de son visage il a réussi à mettre son rival dans mauvais état, qui avec des jambes bancales a réussi à rester vertical pour terminer la bataille sauvée par la cloche.

En fin de compte, les juges ont déterminé que le verdict de la bataille était une égalité en offrant les scores suivants : 38-38, 38-38 et 38-37.

Après avoir terminé la bataille, le jeune boxeur, qui est soutenu par Red Cola, a montré son insatisfaction et son mécontentement face au résultat obtenu, pour lequel il a déclaré qu’il s’était engagé à travailler plus dur dans la salle d’entraînement dans sa quête pour poursuivre une carrière professionnelle ascendante. aux côtés de ses mentors José « Chepo » Reynoso, Marcelo López et son père Gonzalo Álvarez.

(Photos: fourni)