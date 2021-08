Le Mexicain Juárez, pour une victoire éclatante en Floride

in

César « Corazón » Juárez (26-10-0, 20 KOs) a été très catégorique en déclarant qu’il ne sera pas un pigeon pour son duel ce vendredi à Tampa, en Floride, où il affrontera le champion poids plume Fedecentro qui soutient la WBA, le Jalisco Dennis Contreras, pour lequel il a été signalé prêt à lâcher des coups et à apporter le titre à la capitale mexicaine.

Ce que Juarez a dit, c’est parce qu’« ils m’ont parlé la semaine dernière de ce combat. Ils pensent qu’ils me rattrapent dans le coin, mais je m’entraîne dur depuis cinq mois”, a-t-il commenté.

“César est l’un des boxeurs qui reste actif dans le gymnase, quel que soit le résultat, il est actif dans le gymnase”, est intervenu son entraîneur Ricardo Guzmán, qui a informé que son père Manuel López accompagnera Juarez au combat.

«Des rumeurs me sont parvenues selon lesquelles Dennis frappe fort. Cela ne m’intéresse pas. Je ne pense pas avoir frappé plus fort qu’Albert Pagara, Nonito Donaire ou Dogboe. Nous visons la victoire, je veux disputer le championnat du monde et réussir ce test”, a déclaré le joueur de 29 ans “Corazón”.

Diplômé en droit et titulaire d’une maîtrise en sciences criminelles, Juárez Martínez a indiqué qu’il est encore plein pour affronter des combats plus exigeants.

« J’ai toujours lutté contre la promotion et ses champions. Ce n’est plus nouveau pour moi. Je veux gagner de manière retentissante, et quoi de mieux par KO, sinon, par une large décision, mais nous devons gagner ».

César Juárez a remercié le soutien de ses parents, MM. Margarito Juárez et Margarita Martínez, ainsi que de l’équipe Loreman, dirigée par Manuel López et ses fils Manuel Júnior et Ricardo Guzmán, toute une dynastie dédiée à la boxe.

Le “Corazón” Juárez pour montrer qu’il a le potentiel pour gagner vendredi en Floride.

Accompagné de son entraîneur Ricardo Guzmán, César a fait une bonne préparation au gymnase Loreman.