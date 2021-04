Le mexicain “La Bestia” Lucero anéantit García

(De gauche à droite) Edgar Sandoval, Isaac «La Bestia» Lucero et Raúl «Jíbaro» Pérez

Sous la tutelle du double champion du monde Raúl «Jibaro» Pérez, l’espoir montant invaincu et excitant Isaac «La Bestia» Lucero (7-0, 6KO) de La Paz, au Mexique, a ajouté une nouvelle victoire à son record avec un KO électrisant de la expérimenté Néstor García (23-23-1, 17KO). Le match de six rounds dans la catégorie des super poids welters faisait partie de la fonction présentée à la Big Punch Arena de Tijuana, au Mexique, samedi après-midi par Jibaro Promotions.

Après une minute d’étude, Lucero, possédant un style fort et agressif, a trouvé l’opportunité contre le féroce García de Querétaro, Mexique, vers la fin du premier tour, il a connecté un droit puissant à la mâchoire de son rival alors qu’il retombait vers les cordes. Lucero a réussi à continuer à punir García en marquant un ailier droit suivi d’un uppercut gauche. Garcia, blessé, a tenté de s’échapper, mais sur des jambes faibles qui ont forcé le troisième à la surface à arrêter l’action.

“Je me sentais fort, mon rival est venu avec beaucoup d’expérience, mais il n’a pas fallu longtemps pour le comprendre”, a déclaré Lucero, qui a été champion 4 fois au niveau national au Mexique, quelques minutes après le combat. «Je pense que je suis prêt pour le prochain niveau. Mon expérience amateur m’aide beaucoup à comprendre ce type de rival et avec les nouvelles choses que j’apprends de mon coach en termes de tactique et de technique, je me sens sur la bonne voie et je crois que 2021 sera une année importante pour mon carrière. “

“The Beast” cherche à revenir bientôt à un rival qui exige plus de lui.

«J’en ai discuté avec mon équipe, mes représentants Top Management et mon ‘Jibaro’ Pérez formé», a expliqué Lucero. “Je travaille très dur dans le gymnase ainsi qu’avec mon entraîneur physique, le plan est dans mon prochain combat de descendre en poids welter et contre un rival qui peut exiger un peu plus de moi.”

Le Top Management, dirigé par Erick Ibarra, Paco Vega et Héctor de la Vega, estime que ce n’est qu’une question de temps avant que Lucero ne soit au sommet de la boxe. «Isaac est un combattant très fort qui a une grande fierté sportive. Ils le vaincront à peine. Il y a des détails techniques qui doivent être peaufinés, mais notre travail est de l’aider avec cela évidemment avec son entraîneur Raúl Pérez. Nous pensons qu’Isaac sera le champion des super légers. “

(Photo: fourni)