Le mexicain ‘Little Lulú’ Juárez est le meilleur Superfly au monde

La sœur cadette de l’historique Mariana ‘Barby’ Juárez, a conquis le titre absolu de 52 163 kilogrammes en décembre dernier en battant la solide championne Guadalupe Martínez dans un combat où elle a démontré sa qualité en donnant un compte rendu extrêmement puissant de la Mexicaine qui avait remporté cinq succès défenses de la ceinture WBC.

Juárez, qui a signé une brillante première défense de la couronne verte et or en juillet dernier, battant le numéro mondial Diana Fernández aux points, dans un duel où elle a fait preuve d’une démonstration de ressources techniques et de boxe qui l’ont aidée à garder la couronne dans un vrai duel. de bêtes.

Juárez Trejo, fierté de Santa Úrsula Coapa au sud de la capitale mexicaine, a assuré qu’il chercherait à continuer à écrire l’histoire ; et que comme il l’a fait tout au long de sa carrière, il veut se mesurer aux meilleurs et qu’il ne tournera autour d’aucun rival, qu’il soit mexicain ou étranger, tant qu’il sera parmi les meilleurs du monde.

Combattant exclusif pour Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; enregistre un record de 32 victoires, et seulement deux défaites en professionnalisme ; Elle a assuré qu’elle est prête à se mesurer à ceux qui sont considérés comme les meilleurs au monde dans la catégorie et qu’elle aimerait unifier sa couronne avec les champions d’autres organisations comme la Japonaise Miyo Yoshida, ou l’Argentine Micaela Milagros. Lujan.