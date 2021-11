Le mexicain ‘Little Lulú’ Juárez exposera le titre mondial à Puerto Vallarta

(Photo : fourni)

Ce sera vendredi prochain, le 12 novembre, lorsque le champion du monde super mouche du World Boxing Council, Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez fera la deuxième défense du titre mondial absolu vert et or, dans un combat qui aura lieu à l’International Centre des congrès de Puerto Vallarta, Jalisco; et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ESPN Knockout.

Cela a été annoncé ce mercredi par le monarque du monde, lors d’une conférence de presse tenue dans une salle luxueuse et dirigée par Luis Alberto Michel Rodríguez, président municipal de Puerto Vallarta ; qui a souligné l’importance de l’événement international, qui sera diffusé sur tout le continent et sera une belle vitrine pour la belle destination touristique après des mois de pandémie, en plus de réitérer que les visiteurs auront toujours des portes ouvertes.

Combattant représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Lourdes a déclaré, motivée par son prochain engagement, et a assuré : « Je suis très heureuse de combattre pour la première fois à Puerto Vallarta, je n’étais jamais venue ici mais j’attends déjà avec impatience le vendredi 12 pour monter sur le ring et donner un grand spectacle; Ce sera ma deuxième soutenance de championnat du monde et bien sûr je pense sortir le bras levé ».

Juárez Trejo atteint cet engagement après un camp intense au centre de cérémonie Otomí dans les montagnes du Mexique, où il a eu l’occasion de partager à nouveau la salle d’entraînement et de formation avec sa sœur, l’historique Mariana ‘Barby’ Juárez.