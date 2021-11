Le mexicain ‘Little Lulú’ Juárez promet une présentation spectaculaire à Puerto Vallarta

Le Centre international de congrès de Puerto Vallarta, Jalisco ; Il s’habillera de longues nappes ce vendredi 12 novembre, avec un bulletin de boxe international sensationnel qui sera diffusé en direct dans toute l’Amérique latine via le signal international d’ESPN KnockOut.

La championne du monde Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez, fera la deuxième exposition de la couronne verte et or du World Boxing Council, à 115 livres, contre la féroce Luz Elena ‘La Guerrerita’ Aguilar, dans un duel qui ne peint pas non être facile pour la sœur cadette de Mariana ‘Barby’ Juárez ce vendredi soir dans la belle destination touristique.

Le combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; et qui enregistre un record professionnel de 32 victoires, dont 4 avant la limite, a déclaré : « Je tiens à remercier Puerto Vallarta pour l’accueil, c’est ma première fois ici, c’est un endroit magnifique et je n’avais pas eu l’occasion pour le rencontrer. Je veux déjà que ce soit vendredi pour monter sur le ring et comme tous les boxeurs pour lâcher des strikes ».

« Je suis plus que prêt pour ma deuxième défense, je voulais rencontrer mon rival et nous sommes déjà là face à face, je me sens excité et reconnaissant d’être sur cette carte et d’avoir un travail car à cause de la pandémie il n’y avait pas beaucoup de travail pour nous les boxeurs », a déclaré le monarque super mouche WBC.

Luz Elena, sa rivale à son tour, a assuré qu’elle aime parler davantage du ring et qu’elle apprécie l’opportunité d’affronter un boxeur qui fait partie d’une famille de grands champions, elle a également promis que le combat de vendredi sera un grand combat où elle laissera tout sur le ring pour donner la cloche.