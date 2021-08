Le Mexicain Luis Urías réussit 5 coups sûrs supplémentaires, dont deux circuits

in

Luis Urias il est allé 6-en-5 dans le match d’aujourd’hui avec 5 coups sûrs supplémentaires, deux d’entre eux dans les 17 points-4 des Milwuakee Brewers contre les Cubs de Chicago dans la seconde moitié de la saison 2021 de la MLB.

Luis Urias frapper:

3 doubles (20, 21 et 22 de la saison) 2 home runs (15 et 16 de la saison) 5 points produits (49, 50, 51, 52 et 53 de la saison)

Luis Urías est en feu, avec une fiche de 4-3 avec 3 doubles, pour atteindre 22 cette saison avec les @Brewers. En plus d’atteindre 51 remorqués. pic.twitter.com/cZtxjIkRkV – Strikeout (@Rev_Strikeout) 12 août 2021

Coup de ” Wicho ” ! Luis Urías a frappé son 15e home run de la saison. #MexicanPower #YoAmoElBeis pic.twitter.com/4LgMNoazE1 – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 12 août 2021

Où vous devez vous améliorer Luis Urias il est défensif au moins sur ses tirs du troisième au premier but, qu’il a enterrés au moins deux aujourd’hui.