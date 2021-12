Le Mexicain ‘Niño Maravilla’ Flores défonce la porte d’entrée aux États-Unis

Le boxeur invaincu de Juarez Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores a fait des débuts de rêve sur le ring américain, éliminant le nord-américain Tyrone ‘Hands of Stone’ Luckey dans un épisode et dans un duel au bâton, ce samedi soir au Dignity Health Sports Park à Carson, Californie.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; Il a tenu un camp d’environ deux mois à Las Vegas, sous la baguette du célèbre entraîneur cubain Ismael Salas, et les résultats ont été flagrants au combat.

Flores Favela, portait le logo de son Heroica Ciudad Juárez natal sur son armure de combat, en remerciement pour les installations reçues du maire Cruz Pérez Cuéllar; et a grimpé le diamant de bataille pour d’autres motivés par son premier combat à l’étranger. Les Juarense savaient que c’était un duel de tuer ou d’être tué ; Dès le début, il est sorti pour chercher la victoire et avec un crochet précis au foie, il a tracé le destin du combat ; car lorsqu’il a vu que l’homme du New Jersey avait fait du mal à l’humanité, il a lancé l’attaque avec tout.

Avec des combinaisons à deux mains mais sans perdre sa concentration, Bryan a continué à punir Luckey qui s’est réfugié dans les cordes mais a fini par se rendre sur la toile à cause du pouvoir d’articulation de « El Niño Maravilla », seulement pour entendre le récit du troisième en surface ; Avec cela, le chouchou des supporters frontaliers améliore sa marque à 28 victoires dont 18 par KO et reste sans connaître la défaite.