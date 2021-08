Le Mexicain “Pantera” Ramírez présentera le titre WBA au Panama

(Photo : Fourni)

La capitale et championne du monde WBA des super-mouches, Maribel « Pantera » Ramírez, pourra enfin défendre sa ceinture après presque trois ans. Son adversaire sera le Panaméen Yaditza Pérez, un procès qui aura lieu le 18 septembre au domicile du challenger.

C’était le 27 octobre 2018, lorsque la championne du monde a défendu pour la dernière fois sa ceinture contre Aniya Seki en Suisse, dans ce qui n’était que sa première défense.

“La situation de la pandémie signifiait qu’il n’était pas actif comme beaucoup de boxeurs. J’ai abandonné les combats. Ils m’ont dit que j’irais avec un d’abord et ensuite non, et c’était comme ça. Il n’y avait pas de date provisoire, mais maintenant nous l’avons et nous sommes heureux de reprendre nos activités », a commenté Maribel.

L’inactivité est une circonstance dans laquelle chaque athlète peut faire des ravages.

“J’espère que non, mais j’en tiens compte. Ce n’est pas la même boxe en salle que de monter quand il s’agit de se battre de manière réelle. C’est pourquoi nous nous entraînons dur pour arriver dans la meilleure condition physique possible ».

Selon “Pantera” Ramírez, exposer son titre mondial au domicile de son challenger n’est pas un désavantage.

« J’ai gagné le championnat du monde au Pérou, puis j’ai défendu en Suisse, nous avons déjà cette expérience à l’extérieur. Je demande seulement que les juges soient neutres », a-t-il déclaré.

Il a reconnu que Yaditza “Tigrilla” Pérez sera un rival très prudent.

« Elle est féroce, elle aime se faire foutre. Il utilise beaucoup sa main droite. Ça va être une guerre parce que nous avons le même style de combat. On le sait d’elle et on veut qu’elle conserve le championnat du monde ».

Le jeune entraîneur Alejandro Mendoza, responsable des entraînements dans le gymnase du champion, a fermement assuré que “j’ai le sentiment qu’on va s’assommer”.

Le champion du monde WBA des 115 livres a remercié le maire de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil ; ainsi que José Francisco Villagómez et l’avocat Isaías Montesinos.