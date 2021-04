Le Mexicain ‘Red Boy’ Gámez reste invaincu à Los Mochis

Le heurtoir mochitense Brandon «Red Boy» Gámez est sur le chemin de la guerre pour sauter à nouveau à la corde ce samedi 3 avril au Centre sportif Centenario à Los Mochis, Sinaloa; où il aura un duel de gros calibre.

Gamez avec un bilan impeccable de 10 victoires dont huit par KO, accumule 6 KO lors de ses 7 dernières sorties; Et il est l’une des promesses les plus sérieuses de la boxe Mochitense, possédant un énorme punch qui le mènera sûrement à des hauteurs insoupçonnées.

Fighter représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une société dirigée par Oswaldo Küchle et en association avec l’homme d’affaires Javier Cubedo; Le «Red Boy» est un combattant avec une vaste expérience en boxe amateur, où il a remporté l’or à l’Olympiade nationale; avant de faire le saut vers le professionnalisme en 2016.

Gámez, 26 ans, affrontera le duel convenu dans la division des super poids coq avec le joueur du lagon Miguel Ángel ‘Mike’ Martínez, qui a 24 combats en tant que professionnel, et qui sera sans aucun doute un synodal qui forcera le ‘Red Boy ‘pour utiliser le plus sélect de votre arsenal si vous voulez gagner et que vous voulez montrer que vous avez l’étoffe d’un champion.

Brandon partage la carte avec ses coéquipiers Rosario «Pinocho» Sánchez et Luis Alberto «Peluchín» Araujo; dans un événement d’envergure internationale qui promet de secouer le public du «Pays des Champions» qui aura accès à l’événement avec une capacité limitée.