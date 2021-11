20/11/2021 à 07:21 CET

Le Mexicain Julio César « Rey » Martínez a conservé le titre des poids mouches du World Boxing Council vendredi, après son combat contre le Portoricain McWilliams Arroyo terminé par « pas de réponse » (pas de décision).

Après deux tours, le médecin a décidé qu’Arroyo ne pouvait pas continuer, en raison d’une coupure à la paupière droite, dans un combat dans le New Hamshire, dans lequel le Mexicain avait réagi d’une chute et avait pris l’avantage.

Originaire de La Ceiba, Arroyo a laissé tomber le monarque en défense avec un bon crochet du gauche au premier tour ; est allé plus loin, mais Martínez l’a attendu et avec un crochet l’a envoyé au sol.

Le Mexicain de 26 ans, neuf de moins que son adversaire, a remporté le deuxième tour dans lequel il a tenté de blesser les Caraïbes, coupé dans un coup de tête, mais n’a pas suffi pour gagner avant la limite.

Les combattants allaient se battre le 27 février, mais heures avant le combat, Martínez s’est blessé à la main droite; ce jour-là, Arroyo a battu le Mexicain Abraham Rodríguez, qui a accepté le rôle de combattant émergent, par KO.

Martínez a 18 victoires, 14 avant la limite, et une défaite, et Arroyo 21 victoires, 16 par KO, avec quatre revers.

Le mexicain est l’un des boxeurs les plus aimés de son pays pour venir d’une famille humble et montrer un style de combat toujours en avant, en plus de montrer un verbe fleuri devant les médias, avec sa phrase « avec tout, sauf la peur ».

A remporté le titre WBC le 20 décembre 2019, battre le Nicaraguayen Cristofer Rosales par KO au neuvième tour, en Arizona.

Il y a quelques mois, il avait annoncé à Efe son intérêt pour sauter en 2022 dans la division des super-mouches pour tenter de régner dans un poids dans lequel le champion du Conseil Mondial est le Mexicain Juan Francisco Estrada, l’un des meilleurs combattants livre pour livre du moment.

Dans cette catégorie, Estrada défendra le titre en mars de l’année prochaine contre le Nicaraguayen Román « Chicolatito » González, tandis que le Mexicain Carlos Cuadras affrontera le Thaïlandais Srisaket Sor Rungvisai.

Arroyo détient le sceptre intérimaire du Conseil Mondial.