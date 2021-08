Le Mexicain “Roca” Campa à haut risque contre le KO vénézuélien

L’un des boxeurs gâtés de la maison, Pedro “Roca” Campa, subira un test à haut risque samedi 28, au parc La Ruina à Hermosillo, lorsqu’il affrontera le puissant puncheur vénézuélien Ernesto “Junior” Espagne, dans le combat principal de la fonction que Zanfer et 2M Promotions présenteront, et qui sera diffusée par Azteca 7, la Maison de la boxe.

« Roca » Campa (32-1-1, 22 ko) affrontera le natif de Caracas Ernesto « Junior » Espagne (31-1-1, 26 ko) dans un combat de 10 rounds en puissance à puissance en super-légers.

Campa vient de battre un autre Vénézuélien, Carlos Cárdenas, aux points en février dernier, et maintenant l’Espagne vient prendre la revanche de son compatriote.

Le “Junior” est un combattant avec une grande expérience et une touche internationale. En octobre 2016, il s’est rendu en Espagne et a fait match nul contre Rubén Nieto, le championnat intercontinental de la FIB étant disputé. En juin 2018, il est apparu au Canada contre Yves Ulisse et est tombé aux points dans un combat dans lequel le titre Fecarbox WBC était disputé. Et en décembre de la même année, il s’est produit en Chine, où il a été battu par décision technique par Baishanbo Nasiyiwula, avec le titre WBC International entre les deux.

Depuis cette défaite, il a remporté ses cinq derniers combats, tous par KO, et comme Campa, il vise sa deuxième victoire de l’année.

“Latino” sur scène

Dans le combat principal de sauvegarde, l’un des espoirs les plus solides de la riche pépinière de Sonora, Bryan “Latino” Acosta (17-0-0, 8 ko’s) aura un défi de taille, contre le Tlaxcalteca Fernando “Masas” Romero (10- 0 -0,9 ko) dans lequel on s’attend à ce que ce soit un duel explosif sans défaite.

Pour clore la soirée boxe multi-stars, l’un des espoirs les plus prometteurs de la boxe mexicaine, Sergio « Chirino » Sánchez (14-1-0, 8 ko) affrontera Alexis Reyes de Monterrey (17-6-1, 7 ko) à 8 épisodes poids plume.

Et le qualifié mondial Daniel « Cejitas » Valladares (24-2-1, 15 ko) rencontrera le champion nord-américain José Javier Torres (15-1-0, 9 ko) en 8 rondes chez Light Flyweight.

Jorge « Pilón » Lara (29-2-2, 15 ko) et Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko) monteront également sur le ring, cherchant à aller plus loin dans la recherche d’un championnat du monde.

Et dans un combat qui a puissamment attiré l’attention, en raison de la classe et de la puissance de frappe des deux prétendants, Iván “Tsunami” García (6-1-1, 5 ko’s) de la capitale affronte l’invaincu Yahir Frank (7-0- 0,5 ko) à 6 tours au poids mouche.

Sonora, pour s’exhiber

Dans la partie préliminaire du carton, Yahir Adame (4-0-0, 1 KO) devance José « Langostita » López (6-4-3, 6 KO) en 6 rounds en super poids plume. Saúl Robles (10-1-1, 7 ko) bat Bryan Antonio Zúñiga de Hidalgo (4-3-3, 3 ko) à 6 rounds dans la division Plume. José “Cuate” Páez (14-2-1, 10 ko) affrontera la puissance du Chihuahua Edgar Martínez (6-0-0, 6 ko) dans un duel de 6 rounds en poids léger.

La fonction sera exercée en suivant tous les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la commission Sonora Box.