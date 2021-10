Le Mexicain « Spock » Méndez joue un rôle stellaire dans le « Boxing Wednesday »

Víctor « Spock » ​​Méndez assumera le rôle stellaire, dans un duel à haut risque, dans l’attraction principale de la carte multi-étoiles qui sera présentée par 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy dans la nouvelle expérience de la boxe les mercredis, le 20 de ce mois ayant pour siège le majestueux club Fairplay d’Hermosillo, et avec des activités qui seront retransmises en direct internationalement sur ESPN Knock Out.

« Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko) revient à la maison dans un plan stellaire, après une absence de trois ans, pour affronter le champion régional Fecombox Miguel Ángel Rodríguez Vivanco (16-2-2, 7 ko) en un affrontement intéressant de super poids coq en 10 rounds.

La dernière fois que le « Spock » s’est présenté à son domicile, Hermosillo, était en juin 2018, éliminant Alberto Ascanio en deux rounds. Six mois plus tard, il affronte Juan Francisco « Gallo » Estrada à Carson, en Californie, où il est éliminé en 7 rounds.

Il a été inactif pendant plus de deux ans, jusqu’à ce qu’en mai de cette année, il réapparaisse à Guaymas pour éliminer Eduardo Márquez en 2 rounds, et lors de sa dernière présentation, en juin dernier à Chihuahua, il a liquidé Efraín Pérez en 3 rounds.

Son rival, Rodríguez Vivanco, est un combattant avec une grande technique, vitesse et précision dans ses frappes, un champion Fecombox des poids coq qui veut en profiter pour entrer pleinement dans le classement mondial.

Soutenant ce concours stellaire, le chouchou des fans, Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 12 ko’s) affrontera le mochiteco Alexis « Terrible » Ruiz (13-7-1, 5 ko’s) dans un duel entre fajador et qualifié, 8 tours dans la division des poids super coq.

Et pour compléter la présentation des supergallos, l’un des plus forts espoirs mexicains, Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko’s) aura un test difficile contre le heurteur mexicain Israel « Azulito » Ramírez (13-1- 0, 9 ko) en lice pour 8 épisodes.

Couronnement de la carte, un autre retour aux sources mais cette fois, d’une fille prodigue, sera Sulem Urbina (12-2-0, 2 ko’s), qui sera mise à l’épreuve par la toujours compliquée Mexicaine Tania Itzel García (6- 6- 0) dans un affrontement attendu de poids mouche de 8 rounds bourré d’action.

La fonction sera accessible au public, avec des billets disponibles sur le portail superboletos.com, bien que les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Box Commission soient respectés.

Les actions comprendront trois autres combats préliminaires et mettront en vedette la performance toujours enthousiaste et engageante de DJ Karen Fierros, qui a eu un grand succès en animant les performances de boxe de 2M Promotions.