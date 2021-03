Le Mexicain Zaid Rejón remporte son sixième triomphe en tant que professionnel

(Photo: fourni)

Pour la première fois de sa jeune carrière, Zaid «Colorado» Rejón a parcouru la distance, mais a gardé son invaincu, en battant un courageux et résistant Jesús «Shy» Acosta par décision unanime, dans le combat principal de la fonction présentée par Max Boxing en les installations du Grupo Sipse à Mérida.

Rejón (6-0-0, 5 ko) a montré qu’en plus d’être un grand combattant, il a aussi une boxe variée et ingénieuse, car il a dominé le « Timide » tour après tour, rythme imposant et paraissant supérieur sur la courte distance .

Le « Timide » (2-4-0, 2 ko) a connu de bons moments et a bien paru sur la contre-attaque, bien qu’il manque de continuité et garde le « Colorado » plus à distance.

C’était le premier combat dans lequel Rejón était programmé à 6 rounds, et pour la première fois également, il a remporté un combat sur la carte des juges, qui dans ce cas a été unanime, lorsque deux officiels ont remporté sa victoire avec des numéros de 60-54. , et un troisième a marqué 59-55.

Fonction de décision

Quatre combats de sauvegarde, ils sont allés aux cartes.

Iván « Terrible » Rosado (7-1-2, 4 ko’s) a boxé avec classe, a eu de la précision dans ses combinaisons et a imposé son rythme, pour battre Juan « Cirujano » Aguirre (7-4-2, 5 ko’s) par décision unanime qui était insistant et toujours dangereux, surtout avec les coups de puissance.

Rosado était le combattant le plus actif, à la fois en attaque et en tournée sur le ring, et avec sa tactique, il était le meilleur homme sur le ring devant un «chirurgien» qui sortait pour échanger des coups, mais il était rarement capable de forcer le combat à court.

Tout au long de 6 tours, Rosado a remporté la victoire avec deux tableaux de bord 59-55 et un sur 60-54. Hafit Talavera (5-0-0) a affiché sa boxe au lycée, connecté de plus en plus, s’est battu avec une grande confiance et sécurité, et a remporté une victoire par décision unanime bien méritée et bien conçue sur Jhonny Maas (3-4-1, 1 ko), lorsque les trois juges l’ont vu supérieur à tous les tours, et les trois cartes ont coïncidé en 40-36.

Joel Cervera (1-0-0) a fait ses débuts avec succès en boxe professionnelle, et a pu surmonter des moments de difficulté dans un combat très disputé, pour finir par gagner par décision majoritaire à Edwin Medina (1-2-0), lorsque deux juges lui ont donné la victoire 39-37, et un troisième juge a vu le combat à égalité 38-38.

De plus, Roberto «Oby» Ruiz (1-1-0) a remporté sa première victoire en boxe professionnelle, battant le débutant Jesús May (0-1-0) par décision unanime (40-34 x 3).

Le seul coup de grâce

Le solide espoir local Russell Acosta (4-0-0, 2 ko) a marqué le seul KO de la nuit, quand il a renversé trois fois et a terminé Iván «Loco» Cetina au premier tour, qui a fait des débuts douloureux en boxe. .

Et l’autre combat programmé s’est terminé en « No Contest », quand Francisco « Pulga » Araujo (4-0-0, 4 ko’s) et Emmanuel « Bachas » Ucan (2-1-0) se sont accidentellement cognés la tête au deuxième tour, qui a forcé le combat à se terminer, et étant au deuxième tour, le combat n’a eu aucun résultat officiel.

Résultats Merida

Zaid Rejón UD6 Jesús Acosta

Iván Rosado UD6 Juan Aguirre

Russell Acosta TKO1 Iván Cetina

Francisco Araujo NC2 Enrique Ucan

Hafit Talavera UD4 Jhonny Maas

Joel Cervera MD4 Edwin Medina

Roberto Ruiz UD4 Jésus May