Le Mexique a un nouveau champion du monde, Giovanni Straffon a éliminé James Tennyson en un tour

Le Veracruzano Giovanni “Impacto” Straffon est devenu le nouveau champion du monde de l’International Boxing Organization (IBO, pour son acronyme en anglais), de poids léger, après avoir battu le Britannique James “The Murderer” Tennyson à domicile, qu’il a mis KO le premier épisode.

Dans le combat qui a soutenu l’undercard qui a mené le procès entre les poids lourds Dereck Chisora ​​et Joseph Parker, dans une promotion Matchroom Boxing, qui a été vérifiée ce samedi à la Manchester Arena au Royaume-Uni, Giovanni Straffon a clairement fait savoir le courage, le dévouement et fierté, que les guerriers mexicains montrent dans chacun de leurs combats, en battant catégoriquement James Tennyson, qu’il a placé tôt sur la tapisserie, après avoir porté un énorme coup à la tête.

Visiblement blessé, comment pourrait-il, le boxeur irlandais a retrouvé la verticale, et après avoir reçu le compte de protection d’un tiers dans l’ensogado, tenter de reprendre le combat, mais, pour son malheur, le “Suicide Islander” l’attend déjà avec une autre dose énorme de punition sous la forme de voler et droit au visage, être à la merci d’un Straffon enhardi, qui était heureux de porter une énorme rafale de coups sur l’humanité de son adversaire, forçant l’arbitre à arrêter le combat et déclarer le gagnant et le nouveau champion du monde IBO originaire de Ciudad Isla, Veracruz.

Con este triunfo, Giovanni Straffon, quien se hizo acompañar a este combate por su representante Manuel Garrido, y su entrenador Isaac Cruz, mejoró su marca profesional en 24 triunfos, 17 de estos por la vía del nocaut, a cambio de tres descalabros, y une égalité.

Presse Promotions de boxe Miura