Le Mexique accuse Zara, Anthropologie et Patowi d’utiliser des conceptions indigènes – WWD

La secrétaire mexicaine de la Culture, Alejandra Frausto Guerrero, a envoyé une lettre à Zara, Anthropologie et Patowl accusant les étiquettes d’utiliser des éléments culturels des peuples autochtones, selon un rapport de l’. samedi.

Dans des lettres à chacune des marques envoyées plus tôt ce mois-ci, Frausto a déclaré que la robe midi de Zara portait une ceinture avec des caractéristiques d’Oaxaca, tandis qu’une paire de shorts brodés d’Anthropologie avait des détails liés à Santa Maria Tlahuitoltepec et des t-shirts imprimés Patowl avec des éléments lié à San Antonino Castillo Celasco, selon le rapport.

Frausto est connue pour ses efforts visant à sensibiliser à l’appropriation culturelle dans l’industrie de la mode et à freiner l’utilisation « aveugle » de certains éléments culturels sans crédit ni collaboration, et s’est mêlée à des labels tels que Carolina Herrera et Isabel Marant.

Dans une interview avec WWD l’année dernière, Frausto a déclaré qu’un certain nombre de labels haut de gamme ont utilisé l’iconographie des villes et des communautés du Mexique et d’autres pays sans les payer. « En tant que gouvernement du Mexique, nous avons promu une initiative pour la protection des droits collectifs de nos communautés, et l’utilisation de ces éléments culturels par les entreprises de mode nous oblige à appeler à l’attention pour promouvoir l’inclusion et rendre l’invisible visible, les mettre au centre », a-t-elle déclaré à WWD en novembre.

Dans une lettre à Marant l’année dernière, Frausto a contesté le cap Gabin de la collection Isabel Marant Étoile de l’automne 2020 pour avoir dessiné sur des dessins de communautés autochtones mexicaines comme le Purépecha du Michoacán.

Portant la question sur Twitter à l’époque, Frausto a déclaré dans un tweet partageant la réponse de Marant : « Nous invitons les designers internationaux à être des alliés dans la défense du patrimoine culturel des peuples autochtones, en reconnaissant leur valeur et leur diversité.

En juillet dernier, Zara a retiré un nouvel embrayage controversé du marché mexicain, cédant à la pression des consommateurs en colère qui l’ont accusé de lancer un sac à main qui ressemblait exactement à celui que les Mexicains utilisent pour faire leurs courses, mais à un prix beaucoup plus élevé.

Le gouvernement mexicain a récemment élaboré une loi pour protéger l’identité culturelle du pays, telle qu’exprimée par les groupes et communautés autochtones « pour éviter de tirer profit de leurs desseins dans ce que l’on appelle « l’appropriation culturelle ».

La législation prévoit des amendes sévères et même des peines de prison pour les dirigeants de marques reconnus coupables de s’être livrés à cette activité.

Le propriétaire de Zara, Inditex, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.