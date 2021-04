Le Mexique annonce son premier match amical aux États-Unis depuis plus d’un an

08/04/2021 à 00:51 CEST

Les fans d’El Tri ont reçu une excellente nouvelle après avoir appris qu’ils reviendraient aux États-Unis pour jouer un match amical avant le début de la Gold Cup qui se jouera cet été. L’arrivée de l’équipe mexicaine dans les villes où elle compte le plus de followers.

Mercredi, Soccer United Marketing, la société qui détient les droits marketing de cette marque, a annoncé que l’équipe nationale mexicaine jouera contre l’Islande dans le premier des cinq matches amicaux qu’elle a prévus pour l’été. Ce premier match se déroulerait contre l’Islande à Arlington, au Texas, le 30 mai.

Ce serait le premier match dans ce pays depuis qu’ils ont perdu 4-0 contre l’Argentine dans la ville de San Antonio en septembre 2019.

L’ÉQUIPE AMÉRIQUE

L’équipe nationale mexicaine est l’équipe de football la plus populaire des États-Unis, plus populaire que son rival et son homologue nord-américain. Le communiqué mexicain est le plus important parmi les Latino-Américains de ce pays. En 2008, El Tri a joué plus de 75% de ses matchs sur le sol nord-américain.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le Mexique ne joue que dans les stades de la NFL, car ils dépassent normalement 55 000 spectateurs à chaque match qu’ils jouent.

UN CALENDRIER CHOQUÉ

Avec la Gold Cup, le Final Four de la Nations League et les matches à élimination directe, il est très possible que le Mexique disputera jusqu’à 14 matches sur le sol nord-américain pour le reste de 2021.